Nazwisko Magdy Femme wciąż budzi skojarzenia z początkami Ich Troje, ale jej historia nie zatrzymała się na tamtym etapie. Artystka rozstała się z zespołem oraz Michałem Wiśniewskim w 2001 roku i rozpoczęła karierę solową. Dziś rozwija kolejne przedsięwzięcia, a w sieci pokazuje zarówno kulisy pracy, jak i ważne momenty z życia prywatnego. To właśnie tam najłatwiej zobaczyć, jak wygląda dziś jej codzienność.
Femme jest dość aktywna na Instagramie, gdzie śledzi ją obecnie prawie 30 tysięcy osób. Artystka publikuje tam posty związane zarówno z pracą, jak i życiem prywatnym. Przypomnijmy, że gwiazda odkąd odeszła z Ich Troje, wypuściła kilka solowych albumów studyjnych oraz wiele singli. W 2025 roku również informowała fanów o premierach kolejnych, nowych utworów. Femme chwaliła się także w sierpniu bieżącego roku, że pojawiła się w "Jaka to melodia?" oraz rozpoczęła współpracę z portalem, na którym internauci mogą zamówić życzenia wideo od gwiazd.
Od strony prywatnej, artystka chętnie publikuje też zdjęcia z przyjaciółmi, 18-letnią córką Nel oraz partnerem. Od 2012 roku Femme jest związana z raperem Michałem Zawidzkim, znanym jako "Zawidzki".
Przypomnijmy, że Femme i Wiśniewski rozstali się w dość napiętych stosunkach. Nawet po latach, gdy dziennikarze pytali artystkę o jej reakcję na rozwód gwiazdora z Dominiką Tajner w 2019 roku, ta dosadnie odniosła się do tego w mediach społecznościowych. "Odpowiadając na pytania mediów odnośnie do komentarza ws. aktualnej sytuacji Pana W., napiszę jeden raz: Tak jak poprzednio i poprzednio... ponownie mnie to nie interesuje. Naprawdę temat z tą osobą jest dla mnie zamknięty od pięknych nastu lat. Życzę miłego rozwodu oraz proponuję dokupić na Grouponie kilka kolejnych pakietów do Urzędu Stanu Cywilnego. Pozdrawiam" - napisała wtedy Femme. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Magda Femme ostro o rozwodzie Michała Wiśniewskiego: Proponuję dokupić kilka kolejnych pakietów do Urzędu Stanu Cywilnego".