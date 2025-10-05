Była pierwszą żoną Wiśniewskiego. Tak po latach wygląda Magda Femme

Magda Femme zasłynęła jako członkini Ich Troje, będąc zarazem pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego. Artystka rozstała się jednak zarówno z zespołem, jak i muzykiem w 2001 roku, biorąc rozwód oraz rozpoczynając karierę solową. Femme stała się przy tym najmniej medialną z żon Wiśniewskiego, prowadząc dość prywatne życie. Aktualnie gwiazda udziela się w mediach społecznościowych, skąd możemy się dowiedzieć, czym się zajmuje.

Magda Femme wciąż działa w branży muzycznej. Tak wygląda po latach pierwsza żona Michała Wiśniewskiego

Femme jest dość aktywna na Instagramie, gdzie śledzi ją obecnie prawie 30 tysięcy osób. Artystka publikuje tam posty związane zarówno z pracą, jak i życiem prywatnym. Przypomnijmy, że gwiazda odkąd odeszła z Ich Troje, wypuściła kilka solowych albumów studyjnych oraz wiele singli. W 2025 roku również informowała fanów o premierach kolejnych, nowych utworów. Femme chwaliła się także w sierpniu bieżącego roku, że pojawiła się w "Jaka to melodia?" oraz rozpoczęła współpracę z portalem, na którym internauci mogą zamówić życzenia wideo od gwiazd.

Od strony prywatnej, artystka chętnie publikuje też zdjęcia z przyjaciółmi, 18-letnią córką Nel oraz partnerem. Od 2012 roku Femme jest związana z raperem Michałem Zawidzkim, znanym jako "Zawidzki".

Magda Femme nie certoliła się, reagując na rozwód Michała Wiśniewskiego. Padły mocne słowa

Przypomnijmy, że Femme i Wiśniewski rozstali się w dość napiętych stosunkach. Nawet po latach, gdy dziennikarze pytali artystkę o jej reakcję na rozwód gwiazdora z Dominiką Tajner w 2019 roku, ta dosadnie odniosła się do tego w mediach społecznościowych. "Odpowiadając na pytania mediów odnośnie do komentarza ws. aktualnej sytuacji Pana W., napiszę jeden raz: Tak jak poprzednio i poprzednio... ponownie mnie to nie interesuje. Naprawdę temat z tą osobą jest dla mnie zamknięty od pięknych nastu lat. Życzę miłego rozwodu oraz proponuję dokupić na Grouponie kilka kolejnych pakietów do Urzędu Stanu Cywilnego. Pozdrawiam" - napisała wtedy Femme. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Magda Femme ostro o rozwodzie Michała Wiśniewskiego: Proponuję dokupić kilka kolejnych pakietów do Urzędu Stanu Cywilnego".