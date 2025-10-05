Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Była pierwszą żoną Wiśniewskiego. Tak po latach wygląda Magda Femme
Magda Femme była pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego i pierwszą wokalistką w Ich Troje. Choć gwiazda rzadko udziela się w mediach tradycyjnych, za sprawą jej internetowej działalności wiadomo, czym aktualnie się zajmuje.
Magda Femme
Fot. KAPiF

Magda Femme zasłynęła jako członkini Ich Troje, będąc zarazem pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego. Artystka rozstała się jednak zarówno z zespołem, jak i muzykiem w 2001 roku, biorąc rozwód oraz rozpoczynając karierę solową. Femme stała się przy tym najmniej medialną z żon Wiśniewskiego, prowadząc dość prywatne życie. Aktualnie gwiazda udziela się w mediach społecznościowych, skąd możemy się dowiedzieć, czym się zajmuje. 

Zobacz wideo Wiśniewski szczerze o dzieciach. Z kogo jest dumny?

Magda Femme wciąż działa w branży muzycznej. Tak wygląda po latach pierwsza żona Michała Wiśniewskiego

Femme jest dość aktywna na Instagramie, gdzie śledzi ją obecnie prawie 30 tysięcy osób. Artystka publikuje tam posty związane zarówno z pracą, jak i życiem prywatnym. Przypomnijmy, że gwiazda odkąd odeszła z Ich Troje, wypuściła kilka solowych albumów studyjnych oraz wiele singli. W 2025 roku również informowała fanów o premierach kolejnych, nowych utworów. Femme chwaliła się także w sierpniu bieżącego roku, że pojawiła się w "Jaka to melodia?" oraz rozpoczęła współpracę z portalem, na którym internauci mogą zamówić życzenia wideo od gwiazd. 

Od strony prywatnej, artystka chętnie publikuje też zdjęcia z przyjaciółmi, 18-letnią córką Nel oraz partnerem. Od 2012 roku Femme jest związana z raperem Michałem Zawidzkim, znanym jako "Zawidzki".

Magda Femme obecnieOtwórz galerię

Magda Femme nie certoliła się, reagując na rozwód Michała Wiśniewskiego. Padły mocne słowa

Przypomnijmy, że Femme i Wiśniewski rozstali się w dość napiętych stosunkach. Nawet po latach, gdy dziennikarze pytali artystkę o jej reakcję na rozwód gwiazdora z Dominiką Tajner w 2019 roku, ta dosadnie odniosła się do tego w mediach społecznościowych. "Odpowiadając na pytania mediów odnośnie do komentarza ws. aktualnej sytuacji Pana W., napiszę jeden raz: Tak jak poprzednio i poprzednio... ponownie mnie to nie interesuje. Naprawdę temat z tą osobą jest dla mnie zamknięty od pięknych nastu lat. Życzę miłego rozwodu oraz proponuję dokupić na Grouponie kilka kolejnych pakietów do Urzędu Stanu Cywilnego. Pozdrawiam" - napisała wtedy Femme. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Magda Femme ostro o rozwodzie Michała Wiśniewskiego: Proponuję dokupić kilka kolejnych pakietów do Urzędu Stanu Cywilnego".

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 My pokazujemy wam zdjęcie, a wy zgadujecie, z czego znane są te osoby. Mężczyzna na zdjęciu znany jest ze świata:

Quiz wiedzy o świecie. Kojarzysz te sławne osoby? Z czego są znane? 15/15 zdobędą erudyci
Popularne