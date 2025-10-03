Odmieniony Trzaskowski z żoną na Konkursie Chopinowskim. Tak wystroili się do Filharmonii Narodowej

Konkursy Chopinowskie od lat przyciągają uwagę nie tylko miłośników muzyki klasycznej, ale i szerokiej publiczności. To jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych, które gromadzą ludzi związanych ze sztuką, ekspertów, polityków oraz osoby życia publicznego - nie inaczej było i tym razem.

Rafał Trzaskowski i Małgorzata Trzaskowska zachwycili klasą podczas Konkursu Chopinowskiego. Prezydent Warszawy pokazał się w odświeżonej fryzurze

Rafał Trzaskowski niedawno pojawił się wraz z żoną Małgorzatą Trzaskowską w Filharmonii Narodowej podczas Konkursu Chopinowskiego. Prezydent Warszawy postanowił podzielić się z obserwatorami na Instagramie kilkoma zdjęciami z tego wyjątkowego wydarzenia. Na fotografiach widać, że para prezydencka postawiła na klasyczną elegancję. Trzaskowski wybrał garnitur w ciemnym odcieniu, a jego żona zdecydowała się na białą bluzkę zestawioną z prostą, czarną marynarką. Internauci zwrócili też uwagę na odświeżoną fryzurę prezydenta, która nadała mu wyjątkowo elegancki wygląd. Sam gospodarz stolicy w poście podkreślił rangę muzycznego święta. "Konkurs Chopinowski wystartował! Warszawa ponownie jest miastem-gospodarzem jednego z najważniejszych muzycznych wydarzeń na świecie. Od dziś młodzi pianiści mierzą się z utworami Fryderyka Chopina - muzyką, która zachwyca i inspiruje" - napisał.

Rafał Trzaskowski pojawił się z żoną w Filharmonii Narodowej. Internauci nie kryją zachwytu

Pod wpisem Rafała Trzaskowskiego pojawiło się wiele reakcji od internautów. Część z nich zachwycała się eleganckim wizerunkiem pary prezydenckiej i cieszyła się, że tak ważne wydarzenie odbywa się w Warszawie. "Moja kochana para prezydencka w mojej kochanej filharmonii. Wspaniały widok!", "No teraz to Państwu troszkę zazdroszczę, cudownych doznań", "Wspaniale widzieć cudownych ludzi. Pozdrowienia dla pana prezydenta i żony" - pisali internauci. Nie zabrakło również opinii podkreślających znaczenie rangi wydarzenia, w którym uczestniczył Rafał Trzaskowski. "Chopin to DNA polskiej kultury. Zdecydowanie za mało się o tym konkursie mówi" - pisali rozentuzjazmowani internauci.