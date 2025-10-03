Cleo, a tak naprawdę Joanna Klepko, pierwszy raz dała się poznać dzięki programowi "X Factor". Co ciekawe, wokalistka nie przeszła tam castingu. To jednak nie przeszkodziło jej w zrobieniu wielkiej kariery. W 2013 roku zaczęła współpracę z Donatanem, co pozwoliło jej rozwinąć skrzydła i zyskać status gwiazdy. Jej wizerunek sceniczny od zawsze dopełniał gruby warkocz. Cleo otwarcie mówiła, że nosiła doczepiane włosy. Teraz jednak z nich zrezygnowała. Wyznała, skąd ta decyzja.

Zobacz wideo Co Cleo ma w lodówce? Tak się odżywia! "Nie mam świra!"

Cleo pokazała swoje naturalne włosy. Porzuciła doczepiane pukle

Cleo pokazała efekty w mediach społecznościowych. Dodała, że wszystko zmieniło się przez świadomą pielęgnację włosów. - Dla wszystkich dziewczyn, które straciły nadzieję na poprawę kondycji włosów - przed chwilą wysuszyłam swoje i naprawdę nie mogę wyjść z podziwu. Stanie się włosomaniaczką sprawiło, że po prostu mega się zagęściły - wyznała Cleo. Rozwiała wątpliwości w sprawie doczepów. Obecnie ich nie nosi.

Nie mam grama doczepów, to są wszystko moje zadbane włosy. Od półtora roku, jak ten świr, wcierki, olejowanie, suplementacja, odżywianie... Może nie jestem jeszcze wybitną specjalistką, ale jeżeli się zaweźmiecie, będziecie systematyczne, to naprawdę kondycja włosów mega się poprawia

- mówiła Cleo na InstaStories.

Cleo o wyjątkowej relacji łączącej ją z bratem. "To nie tylko brat, to wspaniały przyjaciel"

Cleo należy do grona tych gwiazd, które bardzo dbają o swoją prywatność. Mało kto wie, że wokalistka ma brata bliźniaka, z którym łączy ją bardzo silna więź. W jednym z ostatnich wywiadów otworzyła się na temat łączącej ich relacji i opowiadała o wspólnym dorastaniu. "Mam większość wspaniałych wspomnień z tego okresu. Miałam to szczęście, by wczesne dzieciństwo spędzić w erze sprzed Internetu, gdzie dużą wartością była interakcja z rówieśnikami" - opowiedziała artystka w rozmowie z "Faktem".

Z wielkim sentymentem wracam do tego czasu, kiedy materialnie nie miałam wiele, a jednocześnie życie dawało mi cenne doświadczenia, lekcje i cudowne chwile, które na zawsze wpisałam w portfolio wspomnień

- dodała Cleo. Wokalistka podkreśliła, że mężczyzna nie jest sobą publiczną i pracuje w branży logistycznej. Podkreśliła, że posiadanie brata bliźniaka to wspaniałe doświadczenie, bo zyskuje się przyjaciela na całe życie. "To nie tylko brat, to wspaniały przyjaciel. Łączy nas empatia, poczucie humoru, natomiast jesteśmy kompletnie z dwóch różnych światów, biorąc pod uwagę nasze zainteresowania" - podsumowała.