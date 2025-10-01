Małgorzata Borysewicz zyskała sporą popularność za sprawą udziału w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie w show poznała miłość swojego życia - Pawła, z którym wychowuje wspólnie trójkę dzieci. Borysewicz jest przy tym bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje swoje codzienne życie. 1 października rolniczka postanowiła podzielić się z fanami metamorfozą, którą przeszła.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

Małgorzata Borysewicz przeszła jesienną metamorfozę włosów. Tylko spójrzcie, jak wygląda!

Pierwszego dnia października Borysewicz podzieliła się na Instagramie, że udała się do salonu fryzjerskiego. Niedługo potem gwiazda "Rolnika" zaprezentowała się fanom w nowym wydaniu. "Jesienny blond" - podpisała selfie w nowej fryzurze Małgorzata. Jak możemy dostrzec, rolniczka przefarbowała się na szaro-fioletowy odcień, a po jej blond włosach z pasemkami nie ma już śladu. Borysewicz dodała także zdjęcie, które świadczy o tym, że jedynie zmieniła kolor, a samych włosów już nie podcinała. Metamorfoza musiała przypaść jej do gustu, gdyż na fotografiach uśmiech nie schodzi jej z twarzy.

Małgorzata BorysewiczOtwórz galerię

Małgorzata Borysewicz przeszła niedawno poważną operację. "Po urodzeniu trójki dzieci przyszedł czas"

Borysewicz stara się na bieżąco informować fanów o sprawach, które dzieją się w jej życiu. W połowie sierpnia bieżącego roku rolniczka zdecydowała przekazać wieści, że była przez pewien czas w szpitalu, gdzie przeszła operację. O szczegółach napisała na InstaStories. "Jestem po operacji usunięcia tarczycy. Trochę mnie było tutaj mniej ostatnio. Po prostu się stresowałam. Często mówiłam wam, że mój styl życia jest mocno powiązany z dbaniem o tarczycę. Po urodzeniu trójki dzieci przyszedł czas, by jednak zadbać o nią gruntownie" - poinformowała obserwatorów Małgorzata. Gwiazda zabrała głos w sprawie operacji dopiero, gdy wróciła do domu i mogła dojść do siebie po zabiegu. "Jako osoba wysokowrażliwa przeżywam wszystko bardzo mocno... Chyba zresztą jak każda z nas. W oczekiwaniu na zabieg pomogła mi praca. Teraz wsparciem jest rodzina i moje kochane serca" - dodała w poście rolniczka.