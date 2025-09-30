Skrzynecka szczerze do bólu o własnej sylwetce. "Wcale nie jest tragicznie"

Katarzyna Skrzynecka po latach wróciła do roli prowadzącej program "Taniec z gwiazdami", co stało się okazją do refleksji nad zmianami, jakie zaszły w jej życiu i wyglądzie. W najnowszym wywiadzie poruszyła temat samoakceptacji i pozytywnego podejścia do własnego ciała, niezależnie od rozmiaru.

Katarzyna Skrzynecka zabrała głos ws. akceptacji. Nawiązała do zmian we własnym wyglądzie. "Wcale nie jest tragicznie"

W ostatnim czasie w mediach nie brakowało komentarzy na temat wyglądu Katarzyny Skrzyneckiej. W najnowszej rozmowie ze "Światem gwiazd" aktorka została zapytana o stosunek do swojej sylwetki. Zaznaczyła, jak ważne jest pogodzenie się ze zmianami i szacunek wobec samej siebie. Przy okazji wróciła wspomnieniami do czasu, gdy była jedną z uczestniczek "Tańca z gwiazdami". - Na szczęście nie powiększam się w nieskończoność. Kiedy tańczyłam tutaj na parkiecie, nosiłam rozmiar 36. Dzisiaj noszę nieco większy rozmiar sukienek, ale uważam, że wcale nie jest tragicznie. Zawsze mawiam, że trzeba z wdziękiem i seksapilem umieć nosić taki rozmiar siebie, jaki się aktualnie ma i podchodzić do tego z dużym szacunkiem do samej siebie, z poczuciem humoru - wyznała aktorka.

W tej samej rozmowie Skrzynecka podkreśliła, że szczęście i pewność siebie nie są zależne od rozmiaru ubrań, lecz od podejścia do życia i własnego ciała. - Kobiety każdych gabarytów mogą być bardzo kobiece, pogodne, pełne nie tylko samoakceptacji, ale i szacunku - kontynuowała.

Katarzyna Skrzynecka o krytyce na temat wyglądu. "Nie na tym świat polega, kto w jakim rozmiarze żyje"

Co ważne, Skrzynecka odniosła się również do fali nieprzychylnych komentarzy dotyczących wyglądu innych. Jej zdaniem, zamiast krytyki, powinnyśmy okazywać sobie więcej życzliwości i empatii. - Nie bądźmy dla siebie wzajemnie aż tak bezlitośni i krytyczni, bo nie na tym świat polega, kto w jakim rozmiarze żyje. Ważne, żebyśmy mieli zdrowie, tak jak dzisiaj to było wielokrotnie podkreślane, żebyśmy mieli poczucie humoru na własny temat i życzliwość dla siebie nawzajem - powiedziała.