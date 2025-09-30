Filip Pacholczyk, Bogumił RomanowskiDanuta Martyniuk przeszła w ostatnim czasie ogromną metamorfozę. Żona Zenka otwarcie opowiadała, że poddała się zabiegowi liftingu twarzy oraz operacji nosa i powiek. 58-latka zrzuciła także prawie 20 kilogramów. To nie koniec zmian. W rozmowie z portalem ShowNews zdradziła, że już planuje kolejne zabiegi.

Zobacz wideo Jak wygląda praca na planie z Danutą Martyniuk? Sławomir i Kajra ujawniają

Danuta Martyniuk wylicza, co planuje sobie zrobić. "Potem będzie spokój"

Jakiś czas temu Danuta Martyniuk w programie "Mówię Wam" wyznała, że zdecydowała się na operację plastyczną nosa "dla Zenka i dla hejterów". - Bardzo dobrze się czuję. Jest mi super. Dla kogo te poprawki były? Dla Zenka i dla hejterów. Hejtowali mnie w ten sposób, że wyglądam źle, że jestem za gruba, że wyglądam jak mama Zenka, i to mnie najbardziej zabolało. Czytałam i martwiłam się tym, smutno mi było, przykro, ale teraz to już się śmieję z tych komentarzy - przyznała. Okazuje się, że to nie koniec wizyt u lekarzy. W rozmowie z portalem ShowNews 58-latka zdradziła, z jakich usług jeszcze planuje skorzystać. "5 października jestem umówiona do doktor Natalii u nas w Białymstoku, a potem będzie spokój. Zrobimy botoks, kwas hialuronowy, takie rzeczy" - mogliśmy usłyszeć.

Danuta Martyniuk uwielbia drogie rzeczy. Najczęściej inwestuje w... torebki

Danuta Martyniuk nie ukrywa, że ma słabość do luksusowych marek. Drogie rzeczy od znanych projektantów w jej opinii nie tracą na wartości. Żona Zenka szczególnie lubuje się w torebkach i to właśnie w nie inwestuje najbardziej. - Lubię bardzo te markowe torebki. Wiem, że ta torebka zawsze będzie na czasie i modna. Nie straci na swojej wartości. Wiadomo, te rzeczy od projektantów nie tracą na wartości i są wytrzymałe, nie niszczą się. (...) Jeśli torebka mi się podoba, to nie ma tu raczej [limitu finansowego - red.] - powiedziała jakiś czas temu w rozmowie z Plotkiem. Do inwestycji w torebki Danuty przyznał się również Zenek. Piosenkarz podkreślił jednak, że stara się lokować pieniądze w racjonalny sposób. "Ja nie jestem osobą rozrzutną, nie przepijam, nie baluję i jest ok, jest super" - wyjaśnił reporterce Jastrząb Post.

To oni stoją za sukcesem "Mandacika". Na Roztańczonym Narodowym zrobili show!

Warto dodać, że Zenek Martyniuk wraz z Łobuzami wyśpiewał prawdziwy hit minionych wakacji. "Mandacik" został już wyświetlony w serwisie YouTube 21 milionów razy. Autorami piosenki są Filip Pacholczyk i Bogumił Romanowski z duetu Łobuzy. Hit wybrzmiał ostatnio na Roztańczonym Narodowym. Zenek i Łobuzy dali spektakularny występ, a na scenę wjechali policyjnym radiowozem i luksusową limuzyną.