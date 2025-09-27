Doda ma bardzo napięty grafik. Nie tak dawno pojawiła się na widowni "Tańca z gwiazdami", gdzie towarzyszyła jej mama. - Ja każdy taniec przeżywam i bardzo lubię. Dlatego chciałam bardzo, żeby mama przyszła i żeby była częścią tego widowiska, bo jest to niezapomniane wydarzenie i każdego naprawdę zachęcam, żeby zasiadł na widowni - mówiła dla Świata Gwiazd. 18 września wzięła udział w wernisażu Julii Woronowicz, o czym przeczytacie tutaj. Mimo wielu obowiązków Doda nie zaniedbuje treningów.

Doda o sekretach swojej sylwetki. "Co zrobiłam, żeby mieć takie ciało?"

Doda opublikowała na InstaStories nagranie oraz zdjęcie, na którym zaprezentowała swoją sylwetkę. Wspomniała o ćwiczeniach na tylną część ciała. "Co zrobiłam, żeby mieć takie pośladki? Przytyłam w ciągu roku cztery kg w mięśniach, zmieniałam system treningu na bardziej siłowy, ćwiczę każdą partię pośladka, nie tylko jedną" - zaczęła. Doda zaznaczyła, że w jej życiu nie brakuje wyrzeczeń, które pozwalają jej utrzymać nienaganną sylwetkę. "Co zrobiłam, żeby mieć takie ciało? Imprezuję maksymalnie trzy, cztery razy w roku, ćwiczę trzy razy w tygodniu, mam skrajnie higieniczny tryb odżywiania i spania, suplementuję się i nawadniam, nie jem cukru, laktozy, glutenu, wieprzowiny, drobiu i oczyszczam organizm" - napisała wokalistka na InstaStories. Zdjęcia Dody znajdziecie w naszej galerii.

Doda nie kryła zdenerwowania. "Wiem, dlaczego botoks krótko się u mnie trzyma"

21 września Doda przemówiła do fanów na InstaStories. Wokalistka wspomniała o pewnym problemie związanym z wyglądem. - Wiem, dlaczego botoks krótko się u mnie trzyma - zaczęła. - Ja po prostu za dużo ćwiczę, co drugi dzień i po prostu mi się metabolizm zmienia. Żeby mi botoks puszczał po trzech miesiącach, to jest jakieś nieporozumienie - przekazała Doda. - To są poważne problemy - podsumowała, i wyszła na zajęcia pilatesu. - Nie mam zamiaru ćwiczyć rzadziej i... walnęłam teraz cały face [twarz - tłum. red.] i będę suplementować cynk - skwitowała Doda na InstaStories.