Minął niemal rok od głośnego rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Od tamtego czasu w życiu dawnych zakochanych sporo się zmieniło. Obecnie wiele mówi się o relacji aktorki z Marcinem Rogacewiczem, z którym tworzy parę w "Tańcu z gwiazdami". Tymczasem Pela zamiast na szukaniu nowej miłości, skupił się na sobie i własnym rozwoju.

Maciej Pela pokazał swoją metamorfozę. Zaskoczył wyznaniem o rodzinie

Pela właśnie opublikował na Instagramie wpis, w którym podsumował ostatnie miesiące swojego życia. Tancerz przyznał, że choć rozstanie było dla niego ogromnym ciosem, to z czasem udało mu się odnaleźć równowagę i sens codzienności. "Jestem szczęśliwy, bo szanuję siebie" - napisał, publikując zdjęcia obrazujące to, jak bardzo zmieniła się jego sylwetka. W szczerym poście Pela przyznał, że dawniej całkowicie podporządkowywał życie najbliższym, jednocześnie zapominając o własnych potrzebach. "Ja na pierwszym zdjęciu - rok 2023, sto procent zaangażowania w rodzinę, zero w siebie, ale wiem, że moje córki są szczęśliwe, ja jestem szczęśliwy, bo mam rodzinę" - wyjaśnił. Okazuje się, że dziś podejście tancerza do życia wygląda zupełnie inaczej. "Ja na drugim zdjęciu - rok 2025, mam czas na bycie maksymalnie obecnym tatą w nietypowym trybie pracy, bieganie, siłownię, warsztaty taneczne, bachatę, gotowanie dla przyjemności, robienie contentu na Instagram" - wyjawił.

Maciej Pela o nowym związku Agnieszki Kaczorowskiej. Czy rozmawiał o nim z córkami?

Pela jakiś czas temu zagościł w podcaście "Na otwartych sercach", w którym prowadzące podjęły temat jego rozstania z Kaczorowską. Tancerz został zapytany o to, czy rozmawiał z córkami o nowym związku ich mamy. Okazuje się, że Pela w tej kwestii liczy na pomoc specjalisty. - Nie było takich rozmów. Dlatego ja tutaj znowu wyszedłem z inicjatywą opieki psychologicznej - wyjawił. Pela podkreślił, że takie rozmowy są niezwykle trudne. - Rodzic na pewno powinien zakomunikować tego typu sytuacje, że mogą nastąpić. Ale mimo wszystko nie wiem, czy rodzic jest w stanie to wytłumaczyć, bo musi wytłumaczyć dlaczego. Żeby wytłumaczyć, dlaczego ten nowy partner się pojawia, musi wytłumaczyć w sposób zrozumiały dla dziecka, dlaczego rodzina została rozbita bądź się popsuła - podsumował Pela.