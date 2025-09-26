Karolina Gilon kilka tygodni temu informowała fanów o ważnych zmianach w jej życiu. W lipcu straciła pracę w Polsacie i postanowiła skupić się na sferze rodzinnej. Na bieżąco pokazuje kulisy z życia mamy Franciszka i działa na pełnych obrotach jako influencerka. Teraz, wraz z nadejściem kalendarzowej jesieni, nadeszła pora na zmiany w wyglądzie.

Karolina Gilon wróciła do blondu. W komentarzach nie brakuje zachwytu, ale i też uwag

- To rozpoczęcie jakiegoś nowego etapu w życiu! - przekazała celebrytka, prezentując nowe włosy. "Kocham ten kolor i jaram się na maksa" - podkreśliła Gilon. Nie ma takiego jasnego blondu, jak miała w przeszłości, ale z pewnością jest jaśniej niż w poprzedniej odsłonie. Wspomniała, że zmieniła pielęgnację włosów ze względu na trudny do utrzymania kolor. "A tak się zapierałam, że już nigdy blond. Ciekawe, co następne przyjdzie mi do głowy" - uzupełniła Karolina Gilon. Fani od razu ruszyli do komentowania metamorfozy. "Przepięknie", "Nareszcie, przepięknie ci w blondzie. Powiew świeżości" - piszą zwolennicy przemiany. Są też i tacy, którzy tęsknią za poprzednią wersją. "Ślicznie, ale w wersji brąz podobało mi się najbardziej" - czytamy jeden z komentarzy.

Karolina Gilon nie prowadzi "Ninja vs. Ninja". Widzowie tęsknią

Zakończenie współpracy celebrytki ze stacją skomentowała nie tylko ona sama, ale i Edward Miszczak. Skandalu nie brakowało. Po oficjalnej decyzji stacji, widzowie i tak domagają się Gilon w "Ninja vs Ninja". Ich słowa wsparcia poruszyły celebrytkę. "Chciałabym postawić sprawę jasno. Każdy program to przede wszystkim widzowie. Ich zapał i zainteresowanie. Całuję wszystkich widzów programów, które prowadziłam. W tej pracy jesteście dla mnie wszystkim!" - wyznała nam Karolina Gilon, komentując ciepłe słowa od widzów Polsatu. W sierpniu pojawiły się jednak plotki, jakoby miała przejść do TVN. Postanowiliśmy się skontaktować z prezenterką, by dowiedzieć się, czy coś wie na ten temat. Czego się dowiedzieliśmy? Zobaczcie: Zaskakujące doniesienia! Gilon zaczepnie odpowiada na plotki o przejściu do TVN-u.