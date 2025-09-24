Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyca szczupłą sylwetką. Celebrytka nigdy nie ukrywała, że dieta i treningi są w jej życiu bardzo ważne. Kobieta zachęca również swoich fanów do prowadzenia zdrowego trybu życia. Nawyki żywieniowe zostały z nią na zawsze. Ostatnio jedna z fanek zapytała ją o sekret szczupłej sylwetki i Rozenek-Majdan szczerze odpowiedziała. Teraz wyznała, ile wynosi jej waga.

Małgorzata Rozenek-Majdan wyznała, ile waży. "Nie jem po godz. 18"

Małgorzata Rozenek-Majdan aktywnie działa w mediach społecznościowych. Gwiazda została zapytana, ile wynosi jej waga. Bez wahania wyznała, że waży 53 kilogramy. Ostatnio w rozmowie z "Faktem" celebrytka opowiedziała o tym, jak dba o sylwetkę. Tak wygląda jej poranek. "Budzę się rano, piję czarną kawę i leżę jeszcze dziesięć minut. Później robię trening, a po nim piję oczywiście elektrolity albo wodę kokosową, a później mój zielony koktajl, białko w jakiejś formie" - mówiła. Ostatnio jedna z fanek na Instagramie była też ciekawa, ile kalorii dziennie spożywa gwiazda. Celebrytka przyznała, że nie zawraca sobie głowy ich liczeniem. "Nie jem po godz. 18. Nie lubię śniadań. Więc moje okno żywieniowe nie jest długie" - napisała. Roznek-Majdan zdradziła również, co okazało się przełomem w jej diecie. "Post przerywany to był dla mnie game changer" - przyznała. Więcej przeczytacie TUTAJ.

Małgorzata Rozenek-Majdan poprowadzi kontrowersyjny program. "Emocje są bardzo mocne i buzują"

Małgorzata Rozenek-Majdan ma napięty grafik. 17 września prezenterka przekazała w programie "Dzień dobry TVN", że już wkrótce poprowadzi "Królową przetrwania". - Nie wybrałam się na Sri Lankę prywatnie. (...) Będę miała ogromną radość poprowadzić ten sezon - mówiła wyraźnie podekscytowana. Zdradziła także, że w tej odsłonie formatu wystąpi 13 uczestniczek. - Już od wczoraj rozpoczęły grę - dodała. Prowadząca zapewniła, że emocji na planie nie brakuje. Pojawiły się już pierwsze zgrzyty. - Jest gorąco, dlatego że tym razem dziewczyn jest aż 13, to jest taki skład, który po prostu nie pozostawia innego wyjścia. Te dramy na pewno będą. Tak naprawdę dziewczyny są ze sobą dopiero od 24 godzin, a ja już wiem, że emocje są bardzo mocne i buzują w dziewczynach - powiedziała.