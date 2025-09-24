23 września Donald Trump oraz Melania Trump pojawili się na debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent Stanów Zjednoczonych zirytował się już na wstępie. - Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia. (...) Od Organizacji Narodów Zjednoczonych dostałem tylko ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie (...), a potem teleprompter, który nie działał - powiedział.

Melania Trump cała na biało. Tak pokazała się w Nowym Jorku

Melania Trump jest znana ze swojego wyczucia mody. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych niejednokrotnie zachwycała swoimi stylizacjami. Tym razem zdecydowanie wyróżniała się wyglądem. Na tle czarnych garniturów jej biały strój z pewnością przyciągał uwagę. Melania Trump miała jasną marynarkę i spodnie w odcieniu bieli, które nadają stylizacji formalnego charakteru. Widać również beżową bluzkę z kołnierzem wykonaną z lekkiego materiału, co dodaje całości subtelnej elegancji i kobiecego wyrazu. Włosy ułożyła w delikatne fale, a całość dopełniła jasnymi butami na obcasie.

Melania Trump zaskoczyła stylizacją na spotkaniu z księżną Kate. Nie uwierzycie, jakie buty wybrała

18 września Donald Trump wybrał się na spotkanie z premierem Wielkiej Brytanii. Melania Trump w towarzystwie księżnej Kate udała się w podróż do Frogmore Garden. Obie panie zwróciły uwagę swoimi eleganckimi stylizacjami. Kate postawiła na długą, brązową spódnicę zestawioną z ciemnozielonym żakietem, co nadało jej klasyczny i stonowany wygląd. Z kolei Melania wybrała jasne spodnie oraz marynarkę z klapami i paskiem podkreślającym talię. Niespodzianką okazał się jej wybór obuwia. Ukochana Trumpa postawiła na płaskie buty, co jest u niej rzadkością. ZOBACZ TEŻ: Melania Trump odsłoniła ramiona na bankiecie. Złamała protokół? Stylistka nie ma wątpliwości