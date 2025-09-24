23 września Donald Trump oraz Melania Trump pojawili się na debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent Stanów Zjednoczonych zirytował się już na wstępie. - Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia. (...) Od Organizacji Narodów Zjednoczonych dostałem tylko ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie (...), a potem teleprompter, który nie działał - powiedział.
Melania Trump jest znana ze swojego wyczucia mody. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych niejednokrotnie zachwycała swoimi stylizacjami. Tym razem zdecydowanie wyróżniała się wyglądem. Na tle czarnych garniturów jej biały strój z pewnością przyciągał uwagę. Melania Trump miała jasną marynarkę i spodnie w odcieniu bieli, które nadają stylizacji formalnego charakteru. Widać również beżową bluzkę z kołnierzem wykonaną z lekkiego materiału, co dodaje całości subtelnej elegancji i kobiecego wyrazu. Włosy ułożyła w delikatne fale, a całość dopełniła jasnymi butami na obcasie.
18 września Donald Trump wybrał się na spotkanie z premierem Wielkiej Brytanii. Melania Trump w towarzystwie księżnej Kate udała się w podróż do Frogmore Garden. Obie panie zwróciły uwagę swoimi eleganckimi stylizacjami. Kate postawiła na długą, brązową spódnicę zestawioną z ciemnozielonym żakietem, co nadało jej klasyczny i stonowany wygląd. Z kolei Melania wybrała jasne spodnie oraz marynarkę z klapami i paskiem podkreślającym talię. Niespodzianką okazał się jej wybór obuwia. Ukochana Trumpa postawiła na płaskie buty, co jest u niej rzadkością. ZOBACZ TEŻ: Melania Trump odsłoniła ramiona na bankiecie. Złamała protokół? Stylistka nie ma wątpliwości
