Roksana Węgiel pokazała brzuch. Ależ ujęcie!

Roksana Węgiel już wkrótce zaczyna edukację w Wielkiej Brytanii. Wokalistka zdecydowała sie na roczne studia na kierunku "Commercial Songwritiing & Production" na Nottingham Trent University. Przed wyjazdem wybrała się na wakacje z ukochanym. Para najpierw spędziła trochę czasu na Bali, a potem odwiedziła Dubaj. Relację z wyjazdu możecie zobaczyć tutaj. Małżeństwo bardzo aktywnie spędzało czas w najpopularniejszym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Para podczas wyjazdu nie zapomniała o zadbaniu o własne ciało. Roxie jest stałą bywalczynią siłowni i sportową pasją zaraziła też ukochanego. Właśnie opublikowała nowe zdjęcie, na którym pokazała swoją sylwetkę wypracowaną przez setki godzin treningów.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel przejmuje się komentarzami, że wygląda staro? "Telewizja przekłamuje"

Roksana Węgiel pokazała wysportowaną sylwetkę. Tak spędza czas poza sceną

Roksana Węgiel jest stałą bywalczynią siłowni i regularnie trenuje. Jakiś czas temu dowiedziała się, że choruje na cukrzycę, co jak podkreślała w wywiadach, było dla niej szokiem. Moment poznania diagnozy zmusił ją do chwilowej przerwy w koncertowaniu, ale wokalistka bardzo szybko wróciła do formy. "Myślę, że osoby, które doświadczają tej choroby, wiedzą doskonale, na czym ona polega i to nie jest tak, że my jesteśmy dysfunkcyjni życiowo. Oczywiście trzeba dbać o to bardzo mocno, ale ogólnie na co dzień czuję się świetnie. Odkąd mam uregulowany w miarę ten cukier. Oczywiście z uwagą na ciągłe sprawdzanie przed każdym posiłki" - podkreśliła w rozmowie z Pudelkiem. Roxie oswoiła się już z chorobą i jak sama podkreśla, wszystko ma pod kontrolą, bo przyzwyczaiła się do insuliny i dbania o cukier. Nie zrezygnowała też z regularnych treningów. Właśnie opublikowała zdjęcie z siłowni i pokazała wyrzeźbione ciało.

Roksana Węgiel pokazała brzuchOtwórz galerię

Roksana Węgiel i Kevin Mglej świętowali pierwszą rocznicę ślubu

Roksana Węgiel i Kevin Mglej niedawno świętowali swoją pierwszą rocznicę ślubu. Z tej okazji wokalistka opublikowała pamiątkowe zdjęcie sprzed ołtarza, którym bardzo wzruszyła swoich fanów. "Pierwsza rocznica. Kocham cię mężu" - czytamy w opisie. Ukochany celebrytki również pokusił się o publikację z tej okazji. W kilku słowach podsumował związek z Węgiel. "Rok w małżeństwie, rok, który minął jak kilka tygodni, w tempie, w pracy. Rok, który uczył nas siebie nawzajem, rok, który zmieniał nasze serca. Małżeństwo nie jest proste, bo tak zostało wymyślone, by prowadzić nas do świętości, ale z tobą … z tobą jest banalnie proste. Nauczyłaś mnie siebie na nowo. Dziękuję" - napisał Mglej. Więcej przeczytasz tutaj: Zaskakujące słowa Mgleja przy rocznicy ślubu. "Małżeństwo nie jest proste"