Roksana Węgiel pokazała brzuch. Ależ ujęcie!

Roksana Węgiel już wkrótce zaczyna edukację w Wielkiej Brytanii. Wokalistka zdecydowała sie na roczne studia na kierunku "Commercial Songwritiing & Production" na Nottingham Trent University. Przed wyjazdem wybrała się na wakacje z ukochanym. Para najpierw spędziła trochę czasu na Bali, a potem odwiedziła Dubaj. Relację z wyjazdu możecie zobaczyć tutaj. Małżeństwo bardzo aktywnie spędzało czas w najpopularniejszym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Para podczas wyjazdu nie zapomniała o zadbaniu o własne ciało. Roxie jest stałą bywalczynią siłowni i sportową pasją zaraziła też ukochanego. Właśnie opublikowała nowe zdjęcie, na którym pokazała swoją sylwetkę wypracowaną przez setki godzin treningów.
Roksana Węgiel jest stałą bywalczynią siłowni i regularnie trenuje. Jakiś czas temu dowiedziała się, że choruje na cukrzycę, co jak podkreślała w wywiadach, było dla niej szokiem. Moment poznania diagnozy zmusił ją do chwilowej przerwy w koncertowaniu, ale wokalistka bardzo szybko wróciła do formy. "Myślę, że osoby, które doświadczają tej choroby, wiedzą doskonale, na czym ona polega i to nie jest tak, że my jesteśmy dysfunkcyjni życiowo. Oczywiście trzeba dbać o to bardzo mocno, ale ogólnie na co dzień czuję się świetnie. Odkąd mam uregulowany w miarę ten cukier. Oczywiście z uwagą na ciągłe sprawdzanie przed każdym posiłki" - podkreśliła w rozmowie z Pudelkiem. Roxie oswoiła się już z chorobą i jak sama podkreśla, wszystko ma pod kontrolą, bo przyzwyczaiła się do insuliny i dbania o cukier. Nie zrezygnowała też z regularnych treningów. Właśnie opublikowała zdjęcie z siłowni i pokazała wyrzeźbione ciało.
Roksana Węgiel i Kevin Mglej niedawno świętowali swoją pierwszą rocznicę ślubu. Z tej okazji wokalistka opublikowała pamiątkowe zdjęcie sprzed ołtarza, którym bardzo wzruszyła swoich fanów. "Pierwsza rocznica. Kocham cię mężu" - czytamy w opisie. Ukochany celebrytki również pokusił się o publikację z tej okazji. W kilku słowach podsumował związek z Węgiel. "Rok w małżeństwie, rok, który minął jak kilka tygodni, w tempie, w pracy. Rok, który uczył nas siebie nawzajem, rok, który zmieniał nasze serca. Małżeństwo nie jest proste, bo tak zostało wymyślone, by prowadzić nas do świętości, ale z tobą … z tobą jest banalnie proste. Nauczyłaś mnie siebie na nowo. Dziękuję" - napisał Mglej. Więcej przeczytasz tutaj: Zaskakujące słowa Mgleja przy rocznicy ślubu. "Małżeństwo nie jest proste"
