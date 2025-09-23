Serial "BrzydUla" był emitowany od 2008 do 2009 roku i powstał w oparciu o format kolumbijskiej telenoweli. Widzowie pokochali perypetie Uli Cieplak (w którą wcielała się Julia Kamińska), mieszkającej w Rysiowie pod Warszawą. Ula aplikowała na stanowisko asystentki w domu mody Febo & Dobrzański, którego siedziba mieściła się w stolicy. Dyrektorem finansowym w firmie był Aleksander Febo, czarny charakter, w którego wcielał się Mariusz Zaniewski. Teraz aktor zjawił się na premierze "Dobrej rodziny". Bardzo się zmienił?

Grał Aleksa w "BrzydUli". Tak teraz wygląda

Mogłoby się wydawać, że wcielający się w niego Mariusz Zaniewski po emisji serialu niemal zniknął z ekranów. Ale nic bardziej mylnego. Wciąż bowiem intensywnie występował w filmach i serialach. Można go było zobaczyć w filmie "Zero", "Rajskich klimatach", "Nigdy nie mów nigdy", "Naznaczonym", "Usta Usta" i w wielu innych. Aktor jest bardzo zapracowany i od lat każdego roku gra w kilku produkcjach jednocześnie. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie znany jest jednak nie tylko z seriali i produkcji telewizyjnych. Fani mogą go oglądać także na teatralnych deskach. Na swoim koncie ma m.in. współpracę z teatrami Narodowym Starym i STU w Krakowie. Tym razem można go jednak podziwiać w sztuce "Dobra rodzina" i na jej premierze pojawił się w poniedziałek, 22 września. Mariusz Zaniewski zaprezentował się w szarym garniturze, ale uwagę zwracała zwłaszcza jego fryzura. W serialu "BrzdUla" miał ciemne włosy zaczesane na bok. Na premierze sztuki pojawił się natomiast z przedziałkiem na środku w stylu Nicka Cartera z lat 90. albo Marka Mostowiaka z "M jak miłość". Do tego na jego twarzy zagościł kilkudniowy zarost.

Mariusz Zaniewski nie udziela w mediach wywiadów na temat swojego życia prywatnego, ale jest aktywny w mediach społecznościowych i choć pokazuje tam głównie zawodowe kadry, to czasami zdarza mu także czasami przemycić trochę prywaty. Od kilku lat na profilu aktorka można znaleźć zdjęcia z jego ukochaną Wiktorią, która pracuje w modelingu. 2 czerwca 2025 roku na InstaStories Zaniewskiego niespodziewanie pojawiły się nagrania ze ślubu. Można na nich dostrzec m.in. aktora i jego ukochaną, którzy na przyjęciu weselnym są witani chlebem i solą, a następnie kroją wspólnie weselny tort. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.