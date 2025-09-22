Julia von Stein niedawno zaskoczyła swoich fanów metamorfozą. 29-latka zdecydowała się na lifting twarzy, a cały proces - od szpitalnego łóżka po rekonwalescencję - udokumentowała w sieci. Teraz celebrytka pochwaliła się już całkowicie wygojoną twarzą. Efekt niejedną osobę zaskoczył.
Julia von Stein aktywnie działa w mediach społecznościowych. Tylko na TikToku influencerkę śledzi ponad 349 tys. obserwatorów. To właśnie tam celebrytka nie ukrywa dumy z efektów zabiegu, który niedawno przeszła, przy okazji zareklamowała również swój nowy film na YouTube. - Jest pięknie. Kto już widział nowy odcinek na YT? - podpisała swoje wideo, prezentując przy okazji nową fryzurę w kolorze brązu. Reakcje internautów były jednak skrajne. Wierni wielbiciele zasypywali celebrytkę komplementami. "Przepięknie", "Petarda" - pisali fani. Część obserwatorów miała jednak mieszane uczucia i stwierdziła wprost, że Julia coraz bardziej zatraca swoją naturalność. Pojawiły się porównania do Megan Fox, Magdy Pieczonki, a nawet Donatelli Versace. "Julia wyglądasz na starszą niż wcześniej.", "Przypomina mi Versace. Nie jest dobrze" - pisali niektórzy z rozgoryczonych fanów. Aktualne zdjęcia celebrytki znajdziecie w naszej galerii.
Niewiele osób wie, że zanim Julia von Stein zyskała rozgłos jako dziedziczka rodzinnego biznesu pogrzebowego, projektantka trumien oraz uczestniczka słynnego programu TTV, próbowała swoich sił w zupełnie innej branży. W sieci wciąż można znaleźć nagranie z 2013 roku pt. "Nocne życie Tarnowa", w którym młoda Julia wciela się w rolę reporterki. Na filmie odwiedza lokalne kluby i pyta spotkanych tam ludzi o pomysły na spędzenie wieczoru w jej rodzinnym mieście. Bez wątpienia trudno dziś uwierzyć, że dziewczyna z mikrofonem to ta sama osoba, która obecnie podbija media społecznościowe. Pewne jest jedno - obycie z kamerą zdobywała już dawno temu, być może to właśnie dzięki temu doświadczeniu tak świetnie sobie dzisiaj przed obiektywem radzi.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!