Julia von Stein niedawno zaskoczyła swoich fanów metamorfozą. 29-latka zdecydowała się na lifting twarzy, a cały proces - od szpitalnego łóżka po rekonwalescencję - udokumentowała w sieci. Teraz celebrytka pochwaliła się już całkowicie wygojoną twarzą. Efekt niejedną osobę zaskoczył.

Julia von Stein pochwaliła się metamorfozą. Internauci spierają się o efekty

Julia von Stein aktywnie działa w mediach społecznościowych. Tylko na TikToku influencerkę śledzi ponad 349 tys. obserwatorów. To właśnie tam celebrytka nie ukrywa dumy z efektów zabiegu, który niedawno przeszła, przy okazji zareklamowała również swój nowy film na YouTube. - Jest pięknie. Kto już widział nowy odcinek na YT? - podpisała swoje wideo, prezentując przy okazji nową fryzurę w kolorze brązu. Reakcje internautów były jednak skrajne. Wierni wielbiciele zasypywali celebrytkę komplementami. "Przepięknie", "Petarda" - pisali fani. Część obserwatorów miała jednak mieszane uczucia i stwierdziła wprost, że Julia coraz bardziej zatraca swoją naturalność. Pojawiły się porównania do Megan Fox, Magdy Pieczonki, a nawet Donatelli Versace. "Julia wyglądasz na starszą niż wcześniej.", "Przypomina mi Versace. Nie jest dobrze" - pisali niektórzy z rozgoryczonych fanów. Aktualne zdjęcia celebrytki znajdziecie w naszej galerii.

Julia von Stein nie zawsze była znaną celebrytką. Zaskakujące, jak zaczynała

Niewiele osób wie, że zanim Julia von Stein zyskała rozgłos jako dziedziczka rodzinnego biznesu pogrzebowego, projektantka trumien oraz uczestniczka słynnego programu TTV, próbowała swoich sił w zupełnie innej branży. W sieci wciąż można znaleźć nagranie z 2013 roku pt. "Nocne życie Tarnowa", w którym młoda Julia wciela się w rolę reporterki. Na filmie odwiedza lokalne kluby i pyta spotkanych tam ludzi o pomysły na spędzenie wieczoru w jej rodzinnym mieście. Bez wątpienia trudno dziś uwierzyć, że dziewczyna z mikrofonem to ta sama osoba, która obecnie podbija media społecznościowe. Pewne jest jedno - obycie z kamerą zdobywała już dawno temu, być może to właśnie dzięki temu doświadczeniu tak świetnie sobie dzisiaj przed obiektywem radzi.