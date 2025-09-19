Grażyna Szapołowska to znana aktorka, która występowała m.in. w "Panu Tadeuszu", "Wielkim Szu" oraz "Gangu Zielonej Rękawiczki". Widzowie mogli oglądać ją także w programie "Taniec z gwiazdami". Aktorka zaprezentowała się na parkiecie u boku Jana Klimenta. Odpadli z formatu w trzecim odcinku sezonu. - Ja mam inny target, grupę docelową. W tej chwili rządzą młodzi, wspaniali influencerzy i chwała im za to, ale ja poczekam, aż będą w moim wieku i co wtedy będą robić, jestem bardzo ciekawa - komentowała dla reportera "Tańca z gwiazdami". Szapołowska zachwycała świetną formą w programie.

Grażyna Szapołowska o wyglądzie. "Mam swoją dietę, sposób na wzmacnianie się"

W wywiadzie dla "Głosu Szczecińskiego" aktorka opowiedziała o swojej rutynie. Ma zaskakujące metody. "Poza tym, że dużo piję i palę, uprawiam również sport. Na przykład rano biegam, a po południu ćwiczę boks" - wyjawiła. Wspomniała także o konkretnych ćwiczeniach. "Zwykle potrzebuję tygodnia na to, by doprowadzić się do takiego stanu, że mężczyznom dech w piersiach zapiera. Mam swoją dietę, swój sposób na wzmacnianie się i oczyszczanie organizmu z toksyn. Już dawno zrozumiałam, że człowiek starzeje się od kręgosłupa. Dlatego trzeba ćwiczyć kręgosłup, przede wszystkim mięśnie brzucha. Kiedyś miałam tak straszne bóle, że dosłownie się czołgałam. Nie chciało mi się żyć" - dodała Grażyna Szapołowska. "Dopiero jak u Przemka Salety zaczęłam wzmacniać mięśnie brzucha i cały kręgosłup, wszystkie dolegliwości skończyły się jak ręką odjął! Natychmiast poczułam się młodsza. Generalnie uważam, że niewiele trzeba kobiecie do tego, by o siebie zadbać" - stwierdziła.

Grażyna Szapołowska zaskoczyła słowami o diecie. "Od czasu do czasu stosuję..."

Okazuje się, że Grażynie Szapołowskiej zdarza się też stosować głodówki. Zdradziła, że ten sposób dbania o figurę poznała dzięki swojej babci. "Od czasu do czasu stosuję trzy dni głodówki. Piję wtedy tylko wodę z odrobiną miodu i pieprzu kajen. Biorę dużą butelkę mineralnej, dodaję trzy łyżki miodu i wsypuję pół torebki pieprzu kajen, po czym potrząsam to wszystko. Wypijam takie dwie butelki dziennie, nic więcej. Pieprz kajen powoduje, że płuca się oczyszczają. To dla mnie ważne, bo sporo palę. W czasie diety oczyszczającej odstawiam jednak papierosy. Poza tym dużo chodzę. Piję swoją miksturę, spaceruję, piję, spaceruję i tak w kółko" – powiedziała aktorka w rozmowei z portalem GS.24.

Z kolei w wywiadzie dla "Gali" aktorka ujawniła, jakie potrawy najbardziej lubi. "Wystarczy dobre wino, woda, kawałek polędwicy, sos, sałata z czerwonej cykorii i mus czekoladowy. (...) Czasami jemy domową kaszankę, którą przywozi nasza gosposia. Eryk [partner aktorki - przyp.red.] doprawia ją na ostro i smaży z cebulką i czosnkiem. Uwielbiamy też tatar siekany nożem. Eryk często robi muszle świętego Jakuba w stylu prowansalskim. Ja robię za to super zupę cebulową, lepszą niż we Francji. Duszę też królika w białym winie z czosnkiem, cebulą i wieloma przyprawami prosto z doniczek ustawionych na tarasie" - skwitowała.