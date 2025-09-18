Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Godlewska przeszła ogromną przemianę. "Zero próżności, tona dumy"
Esmeralda Godlewska na dobre wróciła do mediów społecznościowych. Celebrytka niedawno chwaliła się, że zmieniła swój styl życia. W najnowszym wpisie przyznała, że dzięki metamorfozie na nowo polubiła siebie.
Esmeralda Godlewska
Fot. KAPiF.pl

Esmeralda Godlewska jakiś czas temu zrobiła sobie przerwę od mediów społecznościowych. Na początku kwietnia ogłosiła wielki powrót i zapowiedziała, że w jej życiu nadchodzą ważne zmiany. "Od jutra robię krok w stronę lepszego samopoczucia, zdrowia i spokoju. Zaczynam od małych rzeczy" - pisała na swoim profilu. Wygląda na to, że podeszła do sprawy bardzo poważnie. Po kilku miesiącach Godlewska ponownie zabrała głos i pochwaliła się efektami metamorfozy. 

Zobacz wideo Esmeralda Godlewska śpiewa "Solo" Blanki!

Esmeralda Godlewska zachwyca się swoją nową wersją. "Tylko szafa jeszcze nie nadążyła" 

Na nowym zdjęciu widzimy Esmeraldę w towarzystwie przyjaciółki, która ma odpowiadać po części za jej przemianę. "To ona ogarnia mi głowę, dosłownie i w przenośni. Dzięki niej mam fryzurę jak z katalogu, a moje włosy wyglądają zjawiskowo każdego dnia" - chwaliła się celebrytka. To jednak nie wszystko. Metamorfoza i zmiana podejścia do życia sprawiły, że Godlewska jeszcze bardziej polubiła siebie. "Co się dzieje, gdy człowiek czuje się coraz lepiej ze sobą, a jego ubrania zaczynają wyglądać jak nie jego? Otwieram szafę i mam wrażenie, że ktoś zrobił mi podmianę garderoby w nocy. (...) Nie zrozumcie mnie źle... Zawsze lubiłam siebie taką, jaką byłam. Ale dziś? Dziś czuję, że lubię siebie jeszcze bardziej. Tylko szafa jeszcze nie nadążyła za tą zmianą" - czytamy. 

Esmeralda Godlewska przeszła długą drogę. "Każda zmiana zaczyna się od tego jednego kroku" 

"Kiedyś lustro patrzyło na mnie z politowaniem, a dziś przybija mi piątkę. Zero próżności, ale za to tona dumy" - pisze celebrytka, dodając, że każdy centymetr tej zmiany był okupiony "litrami potu i hektolitrami cierpliwości". "Każda zmiana zaczyna się od tego jednego kroku i postanowienia. Od tego powiedzenia sobie 'dość'. Czas już wrócić do dawnej siebie. Tej uśmiechniętej, pogodnej, fajnej babki. (...) Uwierzyłam na nowo w siebie i wzięłam życie w swoje ręce, bo jeśli ty sobie nie pomożesz, pamiętaj, nikt nie przyjdzie cię uratować. Tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje szczęście i za to, jak wygląda twoje życie" - czytamy. Cały wpis Godlewskiej znajdziesz w naszej galerii. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 My pokazujemy wam zdjęcie, a wy zgadujecie, z czego znane są te osoby. Mężczyzna na zdjęciu znany jest ze świata:

Quiz wiedzy. Kojarzysz te sławne osoby ze zdjęcia? Z czego są znane? Pobij wynik 12/15
Popularne