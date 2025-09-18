Esmeralda Godlewska jakiś czas temu zrobiła sobie przerwę od mediów społecznościowych. Na początku kwietnia ogłosiła wielki powrót i zapowiedziała, że w jej życiu nadchodzą ważne zmiany. "Od jutra robię krok w stronę lepszego samopoczucia, zdrowia i spokoju. Zaczynam od małych rzeczy" - pisała na swoim profilu. Wygląda na to, że podeszła do sprawy bardzo poważnie. Po kilku miesiącach Godlewska ponownie zabrała głos i pochwaliła się efektami metamorfozy.

Zobacz wideo Esmeralda Godlewska śpiewa "Solo" Blanki!

Esmeralda Godlewska zachwyca się swoją nową wersją. "Tylko szafa jeszcze nie nadążyła"

Na nowym zdjęciu widzimy Esmeraldę w towarzystwie przyjaciółki, która ma odpowiadać po części za jej przemianę. "To ona ogarnia mi głowę, dosłownie i w przenośni. Dzięki niej mam fryzurę jak z katalogu, a moje włosy wyglądają zjawiskowo każdego dnia" - chwaliła się celebrytka. To jednak nie wszystko. Metamorfoza i zmiana podejścia do życia sprawiły, że Godlewska jeszcze bardziej polubiła siebie. "Co się dzieje, gdy człowiek czuje się coraz lepiej ze sobą, a jego ubrania zaczynają wyglądać jak nie jego? Otwieram szafę i mam wrażenie, że ktoś zrobił mi podmianę garderoby w nocy. (...) Nie zrozumcie mnie źle... Zawsze lubiłam siebie taką, jaką byłam. Ale dziś? Dziś czuję, że lubię siebie jeszcze bardziej. Tylko szafa jeszcze nie nadążyła za tą zmianą" - czytamy.

Esmeralda Godlewska przeszła długą drogę. "Każda zmiana zaczyna się od tego jednego kroku"

"Kiedyś lustro patrzyło na mnie z politowaniem, a dziś przybija mi piątkę. Zero próżności, ale za to tona dumy" - pisze celebrytka, dodając, że każdy centymetr tej zmiany był okupiony "litrami potu i hektolitrami cierpliwości". "Każda zmiana zaczyna się od tego jednego kroku i postanowienia. Od tego powiedzenia sobie 'dość'. Czas już wrócić do dawnej siebie. Tej uśmiechniętej, pogodnej, fajnej babki. (...) Uwierzyłam na nowo w siebie i wzięłam życie w swoje ręce, bo jeśli ty sobie nie pomożesz, pamiętaj, nikt nie przyjdzie cię uratować. Tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje szczęście i za to, jak wygląda twoje życie" - czytamy. Cały wpis Godlewskiej znajdziesz w naszej galerii.