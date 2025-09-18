Paula Karpowicz to jedna z gwiazd zespołu Topky, który od września 2021 roku szturmem zdobywa scenę disco polo. Celebrytka jest również bardzo aktywna w sieci, gdzie chętnie dzieli się kulisami życia zawodowego i prywatnego. Niedawno zorganizowała sesję Q&A, podczas której fani mogli zadawać jej pytania. Choć wiele z nich dotyczyło muzyki i codzienności artystki, nie zabrakło również bardziej osobistych tematów, jak na przykład tych, dotyczących ewentualnych zabiegów medycyny estetycznej, które przeszła. Tego typu pytania spotkały się z zaskakującą reakcją ze strony gwiazdy disco polo.

Zobacz wideo Paula Karpowicz-Zimecka z zespołu Topky o występach w Opolu, a także o tym, że na kultowej scenie podczas festiwalu nie ma disco polo

Paula Karpowicz zapytana o to, czy korzysta z usług medycyny estetycznej. "Trochę pocisk, a trochę komplement"

Choć Paula Karpowicz regularnie dzieli się z fanami szczegółami ze swojego życia zawodowego i prywatnego, nie każde pytanie ze strony obserwatorów spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. "Piękna jesteś. Czy korzystasz z medycyny estetycznej na twarz? Bo jest zupełnie inna niż kiedyś" - napisał jeden z internautów podczas niedawnej sesji Q&A na Instagramie. Pytanie to, choć zaczynające się od komplementu, lekko zdezorientowało wokalistkę. "Trochę pocisk, a trochę komplement? Hahaha" - odpowiedziała Karpowicz. W dalszej części odpowiedzi gwiazda disco polo postanowiła przyznała, że jej wygląd rzeczywiście się zmienił - przede wszystkim ze względu na ogromną przemianę sylwetki. "Schudłam 40 kg, to bardzo zmienia rysy twarzy, aż sama w to nie wierzę" - przyznała.

Paula Karpowicz ma za sobą zabiegi poprawiające urodę. "Korzystam, ale z umiarem"

W końcu jednak Karpowicz przyznała, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. "Jeśli chodzi o medycynę estetyczną, to oczywiście, że korzystam, ale z umiarem" - napisała. To jednak nie koniec. W innym z pytań wokalistka odniosła się do wyglądu swoich ust. Jeden z fanów zapytał, czy robiła z nimi coś, że prezentują się w ten sposób. Karpowicz szybko rozwiała wątpliwości. "Nigdy nic nie robiłam z ustami, a pytań o to jest masa. To są moje naturalne" - odpowiedziała.