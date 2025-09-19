Michał Koterski już nie raz udowodnił, że potrafi zmieniać się nie do poznania. Widzowie z pewnością pamiętają jego ostatnią metamorfozę do filmu "Gierek". Aktor przytył wtedy 20 kilogramów. Koterskiemu szybko udało się zrzucić dodatkowe kilogramy. Aktor postanowił jednak jeszcze bardziej popracować nad swoją sylwetką. Efektami ćwiczeń pochwalił się na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Misiek Koterski przytył 20 kg. Jak schudł? „Przytycia nikt nie gloryfikuje". Znajomi go krytykowali

Michał Koterski pochwalił się sylwetką. Fani przecierają oczy ze zdumienia. "Nie poznałem"

"Czas się trochę pochwalić. Dwa i pół miesiąca, 9.5 kg w dół" - pisze w najnowszym poście dumny Koterski. Aktor dorzucił do wpisu zdjęcie bez koszulki, na którym napina mięśnie. Jak twierdzi, taka metamorfoza wcale nie kosztowała go wiele wysiłku. "Po prostu wystarczyło zmienić myślenie i zacząć o siebie dbać. Zdrowe żywienie i trening z najlepszym profesjonalistą. (...) Jak widać, warto pracować i słuchać mądrzejszych od siebie. Oczywiście największa nagroda należy się mi. Za decyzję i konsekwencje. A to dopiero początek" - zapowiedział podekscytowany. W komentarzach zaroiło się od zachwytów. "Misiek, ale forma! Wow!", "Mega gratulacje!", "Jedziesz z tym Misiek", "Nie poznałem! Wyglądasz fantastycznie" - pisali. Zdjęcia odmienionego Koterskiego znajdziecie poniżej.

Michał Koterski rozstał się z Marcelą Leszczak. "Jest to po prostu smutne doświadczenie"

W sieci od dłuższego czasu mówiło się o możliwym rozstaniu Marceli Leszczak i Michała Koterskiego. Na początku września była modelka potwierdziła smutną informację. "Tak, rozstaliśmy się. Rozstania nie są żadnym powodem do świętowania czy szczycenia się, jest to po prostu smutne doświadczenie, które trzeba przeżyć po swojemu" - wyjawiła w rozmowie z Jastrząb Post. Para pozostaje w przyjacielskich stosunkach. Jak im się to udaje? "Wystarczą chęci, po prostu. Byłam świadkiem, jak moi rodzice się rozwodzili i też są przyjaciółmi na dzień dzisiejszy. Zawsze byli dla siebie wsparciem, nigdy się nie kłócili i nie było przemocy w domu, ale nie byli dopasowani. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie: 'dość'" - dodała.