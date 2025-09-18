Agnieszka Chylińska spełnia się zawodowo - koncertuje oraz pojawia się jako jurorka w programie "Mam talent!". Życie prywatne piosenkarki również się układa. Z Markiem doczekała się trójki dzieci. Najmłodsza z pociech małżonków, Krystyna, urodziła się w 2013 roku. Przed laty wokalistka opowiedziała o tym, jak udało jej się schudnąć po ostatniej ciąży. W kilka miesięcy zrzuciła 20 kilogramów.

Agnieszka Chylińska schudła przed laty. Tego unikała, by utrzymać wagę

Diety gwiazd są przedmiotem wielu dyskusji. W gronie celebrytów, którzy pochwalili się przemianą, była przed laty Agnieszka Chylińska. Po tym, jak na świecie pojawiła się najmłodsza z jej pociech, wokalistka postanowiła zmienić nawyki żywieniowe, a także poświęciła więcej czasu na aktywność fizyczną. Piosenkarka postawiła na stretching, który w połączeniu z odpowiednią dietą, przyniósł zadowalające rezultaty.

Gwiazda zrezygnowała z wysokoprzetworzonych produktów, a także jadła więcej warzyw. Zadbała o to, by jeść zdrowe śniadania. Nie wyklucza jednak z jadłospisu wszystkiego. - Pozwalam sobie na schabowego z ziemniakami - wyznała wokalistka w jednym z wywiadów. Wokalistka schudła 20 kilogramów i dzięki dyscyplinie uniknęła efektu jojo. - Ja się sama odchudzam. Mam ogromną samodyscyplinę... muszę sobie wyżyłować coś na maksa, wtedy czuję, że żyję - przyznała w rozmowie z TVN Style.

Borys Szyc zrzucił kilkanaście kilogramów. To wykluczył z diety

W najnowszym wywiadzie aktor, który chętnie chwali się sylwetką w mediach społecznościowych, wyjawił, że schudł, unikając pewnych produktów. - [Uciekam - przyp. red.] od słodyczy, które uwielbiam. Zwłaszcza lody. Było lato. W ogóle unikam cukru całego. Cukier jest niestety mocnym narkotykiem. Ja lubiłem słodycze w przeróżnej postaci i zupełnie z nich zrezygnowałem. W moje urodziny pierwszy raz zjadłem kawałek tortu - wyjawił w rozmowie z portalem Jastrząb Post. - Sól jest zła, cukier jest zły. Robiłem wszystko, co trzeba robić, żeby zrzucić 15 kilogramów, a tak się wydarzyło - opowiadał. Szyc na co dzień uprawia sport - często gra w tenisa. - Nie jadłem cukru, nie jadłem mąki i co rano ćwiczyłem na czczo po 40 minut. Do tego kilka razy w tygodniu siłownia. A do tego gram fanatycznie w tenisa, prawie codziennie - przyznał.