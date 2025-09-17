Borys Szyc to znany aktor, który wystąpił w wielu produkcjach. Widzowie oglądali go m.in. w "Vinci", "Przepisie na życie" oraz "Zimnej wojnie". Od dłuższego czasu aktor prężnie działa także w mediach społecznościowych. Jego instagramowy profil obserwują aż 172 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie Borys Szyc chwali się umięśnioną sylwetką oraz kadrami z siłowni. O swojej metamorfozie opowiedział w nowym wywiadzie dla portalu Jastrząb Post. Towarzyszyła mu żona Justyna Nagłowska.

Borys Szyc o swojej metamorfozie. Imponuje żonie. "Wykonał coś nieludzkiego"

Justyna Nagłowska przyznała, że jest pod wrażeniem metamorfozy męża, który schudł 15 kilogramów i wytrenował sylwetkę. Borys Szyc inspiruje ją do ćwiczeń. - Jego motywacją jest przede wszystkim zdrowie. Teraz wykonał coś nieludzkiego, w cztery miesiące doszedł do takiej formy. Jest dla mnie dużą inspiracją. Jeśli chodzi o ruch, to nie mam lekko, bo muszę się ruszać, jak mam takiego męża - powiedziała. Jakie składniki aktor wyeliminował ze swojej diety? - [Uciekam - przyp.red.] od słodyczy, które uwielbiam. Zwłaszcza lody. Było lato. W ogóle od cukru całego. Cukier jest niestety mocnym narkotykiem. Ja lubiłem słodycze w przeróżnej postaci i zupełnie z nich zrezygnowałem. W moje urodziny pierwszy raz zjadłem kawałek tortu - dodał. Po zdjęcia metamorfozy Borysa Szyca zapraszamy do naszej galerii.

Nie tylko dieta. Borys Szyc sporo trenuje. "Co rano ćwiczyłem na czczo po 40 minut"

Borys Szyc bardziej świadomie dobiera produkty do swojej diety. - Sól jest zła, cukier jest zły. Robiłem wszystko, co trzeba robić, żeby zrzucić 15 kilogramów, a tak się wydarzyło - powiedział. Aktor jest także bardzo aktywny. Bardzo często gra w tenisa. - Nie jadłem cukru, nie jadłem mąki i co rano ćwiczyłem na czczo po 40 minut. Do tego kilka razy w tygodniu siłownia. A do tego gram fanatycznie w tenisa, prawie codziennie - wyjawił w rozmowie. Metamorfoza aktora bardzo imponuje jego fanom, którzy zostawiają pozytywne komentarze w mediach społecznościowych.