Borys Szyc to znany aktor, który wystąpił w wielu produkcjach. Widzowie oglądali go m.in. w "Vinci", "Przepisie na życie" oraz "Zimnej wojnie". Od dłuższego czasu aktor prężnie działa także w mediach społecznościowych. Jego instagramowy profil obserwują aż 172 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie Borys Szyc chwali się umięśnioną sylwetką oraz kadrami z siłowni. O swojej metamorfozie opowiedział w nowym wywiadzie dla portalu Jastrząb Post. Towarzyszyła mu żona Justyna Nagłowska.
Justyna Nagłowska przyznała, że jest pod wrażeniem metamorfozy męża, który schudł 15 kilogramów i wytrenował sylwetkę. Borys Szyc inspiruje ją do ćwiczeń. - Jego motywacją jest przede wszystkim zdrowie. Teraz wykonał coś nieludzkiego, w cztery miesiące doszedł do takiej formy. Jest dla mnie dużą inspiracją. Jeśli chodzi o ruch, to nie mam lekko, bo muszę się ruszać, jak mam takiego męża - powiedziała. Jakie składniki aktor wyeliminował ze swojej diety? - [Uciekam - przyp.red.] od słodyczy, które uwielbiam. Zwłaszcza lody. Było lato. W ogóle od cukru całego. Cukier jest niestety mocnym narkotykiem. Ja lubiłem słodycze w przeróżnej postaci i zupełnie z nich zrezygnowałem. W moje urodziny pierwszy raz zjadłem kawałek tortu - dodał. Po zdjęcia metamorfozy Borysa Szyca zapraszamy do naszej galerii.
Borys Szyc bardziej świadomie dobiera produkty do swojej diety. - Sól jest zła, cukier jest zły. Robiłem wszystko, co trzeba robić, żeby zrzucić 15 kilogramów, a tak się wydarzyło - powiedział. Aktor jest także bardzo aktywny. Bardzo często gra w tenisa. - Nie jadłem cukru, nie jadłem mąki i co rano ćwiczyłem na czczo po 40 minut. Do tego kilka razy w tygodniu siłownia. A do tego gram fanatycznie w tenisa, prawie codziennie - wyjawił w rozmowie. Metamorfoza aktora bardzo imponuje jego fanom, którzy zostawiają pozytywne komentarze w mediach społecznościowych.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!