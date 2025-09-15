Jacek Stachursky jest jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów. Przez lata działania w branży muzycznej podbijał on listy przebojów swoimi hitami, takimi jak: "Typ niepokorny" czy "Dosko". Muzyk będąc obecnym na scenie już od trzech dekad, zmieniał przy tym wielokrotnie swój image. W ostatnich miesiącach Stachursky zaskoczył jednak fanów kolejną, zaskakującą metamorfozą - tym razem fryzury.

REKLAMA

Zobacz wideo Flinta radykalnie zmieniła fryzurę i wizerunek. "Robię dużo rzeczy spontanicznie"

Jacek Stachursky zapuścił burzę włosów. Fani nie kryją zachwytu nad fryzurą

Artysta chętnie udostępnia w mediach społecznościowych nowe zdjęcia, na których możemy zobaczyć, że zapuścił on włosy na głowie i może pochwalić się aktualnie siwą, bujną czupryną. Jak się okazało, wszystko przez fakt, iż podczas wakacji w Turcji Stachursky poddał się zabiegowi przeszczepu włosów. Na najnowszym opublikowanym selfie muzyk ponownie pokazał się w nowej fryzurze. W opisie pod zdjęciem zachęcił fanów, by przybyli 27 września na imprezę Roztańczony PGE Narodowy, gdzie sam wystąpi.

W komentarzach fani Stachursky'ego nieustannie zachwalają jego włosy. "Zawsze uroczo wygląda nasz pan Jacek", "Pasuje Jacku ta fryzura super", "Muzyczny geniusz i wygląda jak młody Jean-Claude Van Damme", "Przystojniak, jakie włosy!", "Panie Jacku, bardzo dobrze pan wygląda. Lepiej niż kiedyś. Tak trzymać", "Świetnie pan wygląda", "Klasa panie Jacku" - możemy przeczytać pośród licznych wpisów internautów.

Jacek Stachursky ma swoje kolejne "pięć minut". Tak opowiadał niedawno o zmianach i karierze

Swój nowy image Stachursky zaprezentował m.in. podczas wizyty w "halo tu polsat" 1 czerwca. Muzyk porozmawiał wtedy z prowadzącymi na temat swojej kariery oraz właśnie zmian wizerunkowych. - Miałem cztery razy swoje artystyczne pięć minut. Każdy artysta marzy o tym, żeby mieć swoje pięć minut, ja miałem cztery razy. To się dzieje co trzy lata, potem są trzy lata przerwy i tak minęło właściwie 30 lat. Być może teraz nadchodzi piąte pięć minut, kto wie - mówił w śniadaniówce Polsatu artysta, odnosząc się do aktualnej działalności na scenie.