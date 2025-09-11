Anna Senkara zafundowała sobie włosy do pasa. Fani wprost oniemieli

Anna Senkara od lat związana jest ze stacją TVN. Początkowo pracowała jako zagraniczna korespondentka, a później zasiadła w roli współprowadzącej "Dzień dobry TVN" u boku Sandry Hajduk. Widzowie mogli ją również oglądać w programie "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory". Warto dodać, że dziennikarka jest także aktywna w sieci. Tylko na Instagramie jej profil obserwuje ponad 37 tys. osób. To właśnie tam możemy zobaczyć imponującą przemianę prezenterki.

Anna Senkara przeszła metamorfozę. Efektem pochwaliła się w sieci

Anna Senkara postanowiła odświeżyć swój wizerunek, a efektem fryzjerskiej metamorfozy zachwyciła zarówno siebie, jak i swoich fanów. Nagranie z przemiany dziennikarki opublikował salon, w którym przeszła metamorfozę. Na pierwszym ujęciu widzimy prezenterkę z naturalnymi włosami do ramion. Po szybkim przejściu możemy zobaczyć gwiazdę w znacznie dłuższej fryzurze. W towarzyszącym nagranej przemianie dziennikarki wpisie salon zdradził szczegóły zabiegu. "Metamorfoza z pazurem dla Anny Senkary. Użyliśmy 120 g włosów o strukturze falowanej, aby uzyskać pełny i lekki look (...). Efekt? Sprężyste fale, świeże spojrzenie i totalna zmiana wizerunku" - napisano. Nowa fryzura od razu przyciągnęła uwagę fanów, którzy chętnie komentowali przemianę gwiazdy, a salon dodatkowo zaprosił ich do dyskusji, pytając o to, jakie uczesanie wolą - naturalnie proste włosy czy fale. Metamorfozę gwiazdy znajdziecie w naszej galerii.

Anna Senkara postawiła na przedłużenie włosów. Obserwatorzy nie kryją zachwytu

Nie trzeba było długo czekać na reakcję internautów. Pod publikacją salonu, który wykonał metamorfozę dziennikarki, od razu pojawiła się fala komplementów i wyrazów zachwytu. Fani nie szczędzili słów podziwu, pisząc m.in.: "Bardzo na tak!", "Pięknie. Miłego wieczoru" czy "Wyglądasz olśniewająco". Nie brakowało też krótkich, ale pełnych entuzjazmu reakcji. "Super!", "Wow!" czy "Ale cudnie" - pisali rozentuzjazmowani fani. Internauci chętnie dzielili się swoimi emocjami, łącząc słowa zachwytu z emotikonami serc i ognia, co pokazuje, jak bardzo nowa fryzura dziennikarki przypadła im do gustu.