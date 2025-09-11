Anna Senkara zafundowała sobie włosy do pasa. Fani wprost oniemieli

Anna Senkara od lat związana jest ze stacją TVN. Początkowo pracowała jako zagraniczna korespondentka, a później zasiadła w roli współprowadzącej "Dzień dobry TVN" u boku Sandry Hajduk. Widzowie mogli ją również oglądać w programie "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory". Warto dodać, że dziennikarka jest także aktywna w sieci. Tylko na Instagramie jej profil obserwuje ponad 37 tys. osób. To właśnie tam możemy zobaczyć imponującą przemianę prezenterki.
Anna Senkara postanowiła odświeżyć swój wizerunek, a efektem fryzjerskiej metamorfozy zachwyciła zarówno siebie, jak i swoich fanów. Nagranie z przemiany dziennikarki opublikował salon, w którym przeszła metamorfozę. Na pierwszym ujęciu widzimy prezenterkę z naturalnymi włosami do ramion. Po szybkim przejściu możemy zobaczyć gwiazdę w znacznie dłuższej fryzurze. W towarzyszącym nagranej przemianie dziennikarki wpisie salon zdradził szczegóły zabiegu. "Metamorfoza z pazurem dla Anny Senkary. Użyliśmy 120 g włosów o strukturze falowanej, aby uzyskać pełny i lekki look (...). Efekt? Sprężyste fale, świeże spojrzenie i totalna zmiana wizerunku" - napisano. Nowa fryzura od razu przyciągnęła uwagę fanów, którzy chętnie komentowali przemianę gwiazdy, a salon dodatkowo zaprosił ich do dyskusji, pytając o to, jakie uczesanie wolą - naturalnie proste włosy czy fale. Metamorfozę gwiazdy znajdziecie w naszej galerii.
Nie trzeba było długo czekać na reakcję internautów. Pod publikacją salonu, który wykonał metamorfozę dziennikarki, od razu pojawiła się fala komplementów i wyrazów zachwytu. Fani nie szczędzili słów podziwu, pisząc m.in.: "Bardzo na tak!", "Pięknie. Miłego wieczoru" czy "Wyglądasz olśniewająco". Nie brakowało też krótkich, ale pełnych entuzjazmu reakcji. "Super!", "Wow!" czy "Ale cudnie" - pisali rozentuzjazmowani fani. Internauci chętnie dzielili się swoimi emocjami, łącząc słowa zachwytu z emotikonami serc i ognia, co pokazuje, jak bardzo nowa fryzura dziennikarki przypadła im do gustu.
