Aneta Zając dała się poznać w serialu "Pierwsza miłość". Kobieta od lat cieszy się dużą sympatią widzów. Aktorka jest także aktywna w mediach społecznościowych, gdzie kilka miesięcy temu zaskoczyła internautów swoją spektakularną metamorfozą. Jak sama zaznacza, za jej przemianą stoi głównie ciężka praca nad sobą oraz konsultacje z lekarzami i specjalistami. Ostatnio w rozmowie z Plejadą aktorka poruszyła temat jedzenia słodyczy.

Aneta Zając o swojej przemianie. To zrobiła dla zdrowia. Dzięki temu odstawiła słodycze

Aneta Zając podkreśliła, że dawniej działała na własną rękę w sferze zmiany sylwetki. To jednak wizyty u specjalistów bardzo jej pomogły. "Dla mnie najważniejsze było to, żeby znaleźć się w prawidłowym BMI, czyli żebym miała prawidłowy ten wskaźnik. Na tym mi zależało" - podkreśliła. "Musiałam przyznać sama przed sobą, że nie dam rady i muszę poprosić kogoś o pomoc. A do tej pory nie lubiłam o nią prosić. (...) Dopiero gdy zrobiłam profesjonalnie badania, zgłosiłam się do lekarza, okazało się to, co się okazało" - dodała. Aneta Zając nie opowiadała jednak o wynikach diagnozy. Chce to zachować dla siebie. Kluczowym aspektem jej przemiany było zaprzestanie jedzenia słodyczy. "Powiedziałam sobie: od dzisiaj nie jem słodyczy. Jestem zadaniowa, muszę wyznaczyć cel i dzięki temu wiem, w którą stronę mam iść" - zdradziła. Dodała, że zamiast słodkich przekąsek sięga po owoce.

Aneta Zając przeszła metamorfozę dla zdrowia. Co jeszcze jej pomogło?

Aneta Zając wyznała również, że pokochała aktywność fizyczną. Sport stał się jej pasją. Bardzo lubi pilates na reformatorach. "Bardzo pomaga mi w tym sport. Na etapie, na którym teraz jestem, jest mi o wiele łatwiej. Zawsze chciałam biegać, wcześniej - ponad pół roku temu - nie mogłam sobie na to pozwolić, bo było to za duże obciążenie dla stawów i organizmu. Natomiast teraz już mogę i czerpię z tego radość" - opowiadała aktorka Plejadzie. ZOBACZ TEŻ: Zając zdradziła, kto w tym roku sfinansuje wyprawkę synów. Wspomniała o pokaźnej sumie