Angelina Jolie w krótkiej blond fryzurze. Aż trudno ją rozpoznać!

Od wieli lat Angelina Jolie jest jedną z największych gwiazd Hollywood. Zagrała w takich filmach jak: "Czarownica", "Przerwana lekcja muzyki" czy "Kolekcjoner kości". Już niedługo zobaczymy ją w produkcji "Anxious People". Aktorka, na potrzebę właśnie tego filmu, miała nieco zmienić wizerunek. Tak wygląda w nowym wydaniu.

Angelina Jolie stała się na pewien czas blondynką. Tak dziś wygląda aktorka

Na planie dramatu "Anxious People", Jolie pojawiła się w nowej fryzurze (prawdopodobnie w peruce), w której trudno ją było poznać. Mogliśmy zobaczyć aktorkę w zupełnie innym wydaniu niż zwykle. Gwiazda przywdziała bowiem krótkie blond włosy, w których wyglądała naprawdę świetnie. Zobaczyliśmy ją w jasnym ponczo z paskiem, pod którym skrywała się sukienka midi. Wyróżniającym się elementem były krwiście czerwone usta aktorki. Jolie zagra w produkcji bankierkę inwestycyjną, Zarę. Akcja filmu, który oparty jest na powieści Fredrika, rozgrywa się na dzień przed Wigilią. Bohaterowie stają się zakładnikami przestępcy-amatora. W dramacie zobaczymy również Aimee Lou Wood znaną z "Sex Education" oraz Jasona Segela znanego z "Jak poznałem waszą matkę".

Angelina Jolie przez lata była z Bradem Pittem. To się działo na planie filmowym, na którym się poznali

Jolie i Pitt poznali się na planie filmu "Pan i Pani Smith". Huczało od plotek, ale aktorzy zaprzeczali, jakoby łączyło ich coś więcej. Ekipa filmowa już nie udawała, że nie widzi chemii między tą dwójką. "Angelina i Brad ciągle się śmiali i flirtowali ze sobą. Zachowywali się jak dzieciaki w wieku szkolnym, które właśnie coś do siebie poczuły. To było takie urocze"- opowiadał przed laty w rozmowie z "Us Weekly" był ochroniarz Angeliny, Mark Behar. Na planie "Pana i Pani Smith" miało dojść do nietypowej sytuacji, która tylko potwierdzała, że aktorzy mają się ku sobie. Informator "Us Weekly" twierdził, że Angelina drażniła się z Bradem. Miała mu potajemnie pokazywać bieliznę podczas jednej ze scen miłosnych. "W końcu całkowicie zrzuciła ubranie i położyła się z nim do łóżka! To jedna z najbardziej szokujących rzeczy, którą wszyscy pamiętamy z tego filmu" - twierdziło anonimowe źródło "Us Weekly". W końcu Jolie przyznała, że mają romans. Aktorzy po latach się jednak rozwiedli. Tu dowiecie się więcej: Jolie i Pitt po ośmiu latach sfinalizowali rozwód. Dzieci chcą, by aktorka wyznała prawdę