Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Żurnalista trafił do szpitala. Wiadomo, co się stało
Żurnalista poinformował fanów, że trafił do szpitala. Influencer wyjawił, co się wydarzyło. Już wiadomo, czego będzie musiał unikać.
Żurnalista trafił do szpitala. To u niego podejrzewano
Fot. Instagram/@zurnalistapl

Żurnalista konsekwentnie nie pokazuje twarzy, co jest jednym z jego znaków rozpoznawczych. Od lat prowadzi popularny podcast, do którego zaprasza nie tylko celebrytów, ale także polityków, sportowców czy ekspertów z danych dziedzin. Gościli u niego m.in. Karol Nawrocki, Andrzej Duda, Joanna Krupa, Paulina Smaszcz czy Tomasz Fornal. Influencer poprzez relację na Instagramie poinformował fanów, że znalazł się w szpitalu. Przekazał, jaka była tego przyczyna. 

Zobacz wideo Dieta kapuściana Kwaśniewskiego? Były prezydent wyjaśnia i ostrzega: Można trafić do szpitala

Żurnalista trafił do szpitala. Tego będzie musiał unikać

4 września na InstaStories Żurnalista udostępnił możliwość zadawania mu pytań. "Póki leżę, pogadajmy" - napisał, dodając zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Fani od razu się zaniepokoili, a znany podcaster nie zamierzał ukrywać, co mu się przydarzyło. Pierwsze z pytań brzmiało: "Co się stało?". Influencer szybko rozwiał wątpliwości. "To tak w skrócie trafiłem do szpitala z podejrzeniem zawału, ale już jest lepiej. Trochę mniej kawy i stresu przy pracy" - przekazał w odpowiedzi Żurnalista. 

Kim jest Żurnalista? Mówi się o jego problemach finansowych

Tak naprawdę Żurnalista nazywa się Dawid Swakowski. Od lat nie pokazuje wizerunku, publikując wyłącznie wybrane części ciała lub prezentując się z zakrytą twarzą. Nim zdecydował się na zostanie podcasterem i pisaniem książek, spełniał się jako raper, menedżer celebrytów, a także organizator koncertów. Przed laty wybuchła afera z jego udziałem. W 2022 roku portal Spider's Web ujawnił, że influencer ma ponoć ogromne długi. Żurnalista rzekomo miał nie wypłacać wynagrodzenia byłym pracownikom, a także zniknąć po pobraniu pieniędzy od współpracujących z nim reklamodawców. Portal Pudelek ujawnił, powołując się na wypowiedź rzeczniczki spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, że przeciwko celebrycie toczą się dwie sprawy. Jedna z nich wiąże się z kwotą 234 tys. złotych. Druga dotyczy Poczty Polskiej, która domaga się od niego zwrotu w wysokości ponad 205 tys. złotych. Żurnalista w rozmowie z Joanną Przetakiewicz postanowił odnieść się do tych doniesień. Tutaj dowiecie się więcej: Żuranalista sam udzielił wywiadu. Mówił o długach. Wtem wypalił. "Nie wstydzę się"

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/12 Podajemy dwa nazwiska, ty wskazujesz trzecie, a łączyć je ma imię. Tak więc: Brodzik, Jóźwik...

W tym quzie pytamy o polskie gwiazdy. Podajemy dwa nazwiska znanych osób, dobierz do nich trzecie
Popularne