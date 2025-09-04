Żurnalista konsekwentnie nie pokazuje twarzy, co jest jednym z jego znaków rozpoznawczych. Od lat prowadzi popularny podcast, do którego zaprasza nie tylko celebrytów, ale także polityków, sportowców czy ekspertów z danych dziedzin. Gościli u niego m.in. Karol Nawrocki, Andrzej Duda, Joanna Krupa, Paulina Smaszcz czy Tomasz Fornal. Influencer poprzez relację na Instagramie poinformował fanów, że znalazł się w szpitalu. Przekazał, jaka była tego przyczyna.

REKLAMA

Zobacz wideo Dieta kapuściana Kwaśniewskiego? Były prezydent wyjaśnia i ostrzega: Można trafić do szpitala

Żurnalista trafił do szpitala. Tego będzie musiał unikać

4 września na InstaStories Żurnalista udostępnił możliwość zadawania mu pytań. "Póki leżę, pogadajmy" - napisał, dodając zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Fani od razu się zaniepokoili, a znany podcaster nie zamierzał ukrywać, co mu się przydarzyło. Pierwsze z pytań brzmiało: "Co się stało?". Influencer szybko rozwiał wątpliwości. "To tak w skrócie trafiłem do szpitala z podejrzeniem zawału, ale już jest lepiej. Trochę mniej kawy i stresu przy pracy" - przekazał w odpowiedzi Żurnalista.

Kim jest Żurnalista? Mówi się o jego problemach finansowych

Tak naprawdę Żurnalista nazywa się Dawid Swakowski. Od lat nie pokazuje wizerunku, publikując wyłącznie wybrane części ciała lub prezentując się z zakrytą twarzą. Nim zdecydował się na zostanie podcasterem i pisaniem książek, spełniał się jako raper, menedżer celebrytów, a także organizator koncertów. Przed laty wybuchła afera z jego udziałem. W 2022 roku portal Spider's Web ujawnił, że influencer ma ponoć ogromne długi. Żurnalista rzekomo miał nie wypłacać wynagrodzenia byłym pracownikom, a także zniknąć po pobraniu pieniędzy od współpracujących z nim reklamodawców. Portal Pudelek ujawnił, powołując się na wypowiedź rzeczniczki spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, że przeciwko celebrycie toczą się dwie sprawy. Jedna z nich wiąże się z kwotą 234 tys. złotych. Druga dotyczy Poczty Polskiej, która domaga się od niego zwrotu w wysokości ponad 205 tys. złotych. Żurnalista w rozmowie z Joanną Przetakiewicz postanowił odnieść się do tych doniesień. Tutaj dowiecie się więcej: Żuranalista sam udzielił wywiadu. Mówił o długach. Wtem wypalił. "Nie wstydzę się"