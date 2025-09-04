Olaf Lubaszenko w ciągu ostatnich lat przeszedł spektakularną metamorfozę. Aktor schudł aż 80 kilogramów i zupełnie zmienił swój styl życia. Podczas 28. edycji Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach zaskoczył też nową fryzurą i pojawił się na wydarzeniu z zupełnie ogoloną głową. Ostatnio aktor zachwycił odmienioną sylwetką podczas premiery seriali "Drelich". Jak udało mu się osiągnąć tak spektakularny efekt? W jednym z wywiadów Olaf Lubaszenko wyznał, że pomogło mu odstawienie trzech rzeczy.
Olaf Lubaszenko bardzo długo zmagał się z otyłością. Nie był to jedyny problem zdrowotny, z jakim przyszło mu się mierzyć. "W moim przypadku nie dałoby się oddzielić cukrzycy od dwóch poważnych problemów, czyli od otyłości i od towarzyszącej jej depresji. Największy problem mam z aktywnością fizyczną, ponieważ w następstwie otyłości mam problemy ze stawami" - wspominał w rozmowie z "Faktem". Lubaszenko wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że problem otyłości to złożony mechanizm, który nie bierze się z tego, że człowiek się objada, ale ma wiele różnych przyczyn. Lubaszenko jednocześnie leczył się na otyłość i depresję. Kiedy zaczął stosować się do zaleceń lekarzy, bardzo szybko zaczął zauważać efekty.
Magicznie w tym czasie zacząłem chudnąć, to było niesamowite. Oczywiście nie była to czysta magia, był w tym też rodzaj naukowej podpory. Chodziło mi o dietę. Wystarczyło odstawić praktycznie trzy rzeczy, żeby to ruszyło z tak niesamowitą siłą
- wspominał w rozmowie z Joanną Przetakiewicz. Przyznał, że rzucił ulubioną colę, inne słodzone napoje i bezczynność. Lubaszenko zaczął być aktywny fizycznie i stopniowo zaczął tracić kilogramy i coraz lepiej się czuć. Zdjęcie aktora z premiery znajdziecie w naszej galerii.
W jednym z wywiadów Olaf Lubaszenko przyznał, że zastanawiał się nawet nad operacją bariatryczną, ale wizja "pójścia pod nóż" skutecznie go od tego odwodziła. "Byłem u bariatry. Byłem nawet o krok od operacji, ale zazwyczaj, kiedy zaczynam zabierać się do tematu operacji, następuje taki efekt strachu, organizm się mobilizuje i zaczyna chudnąć" - wspominał w Radiu Zet.
