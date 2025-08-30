Gordon Ramsay zasłynął jako niezwykle surowy kucharz. Wielu widzów mogło się o tym przekonać w prowadzonym przez niego programie "Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya". Format zapewnił mu międzynarodową karierę. Światowej sławy szef kuchni wyjawił w mediach społecznościowych, że zdiagnozowano u niego raka skóry. Pokazał zdjęcia tuż po zabiegu usunięcia zmiany.

Gordon Ramsay opublikował zdjęcia po usunięciu raka skóry. Nie powstrzymał się od żartu

Kucharz, który najczęściej dzieli się z fanami w mediach społecznościowych pasją do gotowania, postanowił opublikować osobisty post. Dowiadujemy się z niego, że u celebryty został zdiagnozowany rak podstawnokomórkowy. To najczęściej występujący rodzaj nowotworu skóry, który zwykle występuje na twarzy, szyi oraz odsłoniętych partiach ciała. Rozwija się zwykle w wyniku długotrwałej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. "Jestem wdzięczny i bardzo doceniam niesamowity zespół The Skin Associates oraz ich szybką reakcję w usunięciu tego raka podstawnokomórkowego. Dziękuję! Nie zapomnijcie o kremie z filtrem przeciwsłonecznym w ten weekend" - podkreślił we wpisie Ramsay. Następnie postanowił rozbawić obserwatorów.

Obiecuję, że to nie jest lifting twarzy! W przeciwnym razie będę potrzebował zwrotu pieniędzy...

- napisał żartobliwie kucharz.

Gordon Ramsay podzielił się prawdą o stanie zdrowia. Obserwatorzy docenili jego szczerość

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, w których fani doceniają, że uznany szef kuchni podzielił się z nimi tym, co mu się przydarzyło. Życzyli mu szybkiego powrotu do pełni sił. "Cieszę się, że wszystko się ułożyło! Szybkiego powrotu do zdrowia, szefie kuchni!", "Gordon, jesteś taki zabawny! Dzięki Bogu, że nic ci nie jest... Nie potrzebujesz liftingu twarzy" - czytamy. Niektórzy zwrócili również uwagę na ważną wskazówkę od Ramsaya. Podziękowania wystosowała nawet organizacja Cancer Research UK. "Cieszymy się, że u ciebie wszystko w porządku, Gordon, i dziękujemy za podnoszenie świadomości na temat tego, jak ważne jest, by chronić się przed słońcem. Szukaj cienia, zakrywaj ciało i regularnie oraz obficie stosuj krem z filtrem przeciwsłonecznym" - przekazano.