Judyta Daraszewicz, znana w sieci jako Chlodyta, zachwyca swoją przemianą. Jeszcze niedawno ważyła ponad 100 kilogramów, dziś jej waga nie przekracza 70 kg. Influencerka nie ukrywa, że kluczowym momentem w jej drodze do zdrowia była operacja bariatryczna, której poddała się w lutym 2023 roku.

Chlodyta przeszła spektakularną metamorfozę. Schudła ponad 35 kilogramów dzięki operacji bariatrycznej

Judyta Daraszewicz przez długi czas zmagała się z nadwagą i mimo wielu prób zrzucenia kilogramów tradycyjnymi metodami, nie osiągała oczekiwanych efektów. W 2023 roku przeszła operację zmniejszenia żołądka, co otworzyło nowy rozdział w jej życiu. Co ciekawe, influencerka wielokrotnie spotykała się z opiniami, że nie kwalifikowała się do operacji, ponieważ nie była "wystarczająco gruba". - Ale ja wiedziałam, jak się czuję i co widzę w lustrze - i cieszę się, że posłuchałam siebie, a nie opinii innych - stwierdziła Daraszewicz. Przyznała jednocześnie, że może podjęła decyzję zbyt pochopnie, ale na tamtym etapie była ona dla niej jedynym wyjściem. - Dziś, z większą świadomością, wiem, że gdybym wcześniej trafiła do psychodietetyka, być może udałoby się osiągnąć efekty bez operacji, a farmakologia mogłaby wystarczyć. Wtedy jednak kompletnie w siebie nie wierzyłam - wyznała w rozmowie z portalem poradnikzdrowie.pl. Zdjęcia przed i po metamorfozie zobaczysz tutaj:

Chlodyta inspiruje innych do dbania o siebie

Po operacji życie Judyty zmieniło się diametralnie. Skupiła się na zdrowiu, zaczęła regularnie się badać, a zdrowe odżywianie stało się jej pasją. - Ta decyzja zmieniła całe moje życie. Przede wszystkim moje podejście do siebie i zdrowia. (...) Operacja niczego mi nie zabrała, wręcz przeciwnie, dała mi szansę na nowe, lepsze życie, którą w pełni wykorzystałam - dodała w tym samym wywiadzie. Na swoim Instagramie często pokazuje zdrowe dania, inspirując innych do dbania o siebie, np. przepis na domową matchę, proteinowe lody pistacjowe czy jajka po turecku. CZYTAJ TEŻ: Kinga Zawodnik schudła już prawie 40 kilogramów. Spektakularna metamorfoza.