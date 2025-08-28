Nie da się ukryć, że bycie prezydentem Stanów Zjednoczonych sprawia, że jesteś na przysłowiowym świeczniku. Nie dziwi więc, że wielu z uwagą przygląda się nie tylko czynom i wypowiedziom Donalda Trumpa, ale i jego wyglądowi. Od pewnego czasu emocje wzbudzają dłonie polityka, na których pojawiają się siniaki. Specjaliści próbują je zakryć, ale to nie ucina spekulacji na temat zdrowia biznesmena. Niektórzy przywołują w tym miejscu nawet samą królową Elżbietę II, wspominając, jak wyglądała przed śmiercią. Co na to lekarze?

Donald Trump porównywany do królowej Elżbiety II. W tle dłonie

Królowa Elżbieta II na dwa dni przed śmiercią we wrześniu 2022 roku spotkała się z ówczesną premierką Wielkiej Brytanii, Liz Truss. Zdjęcia z tego wydarzenia szybko obiegły sieć, a niektórzy zwrócili uwagę na dłonie monarchini, które były nienaturalnie sine. Wielu internautów przywołuje tę kwestię, gdy wspominają w mediach społecznościowych o Donaldzie Trumpie. Od pewnego czasu prezydent pojawia się w kryjącym podkładem na wierzchu dłoni, a niedawno mogliśmy zobaczyć, co ukrywa. Pojawił się bowiem z dużym siniakiem na śródręczu. To wywołało liczne spekulacje powiązane ze stanem zdrowia prezydenta USA.

Donald Trump widziany z posiniaczonymi dłońmi. Lekarze zabrał głos

Rzeczniczka Białego Domu tłumaczyła, że Trump nabawił się siniaków przez... ściskanie dłoni. "Siniak jest wynikiem wielokrotnego uścisku dłoni przez prezydenta. Prezydent Trump jest człowiekiem ludu i spotyka się z większą liczbą Amerykanów i ściska im dłonie każdego dnia częściej niż jakikolwiek inny prezydent w historii" - przekazała w komentarzu dla "Daily Beast" Karoline Leavitt. Wielu zwróciło uwagę na fakt, że tym razem siniak pojawił się u Trumpa na dłoni lewej, a ten wita się z gośćmi prawą. Lekarze w rozmowie z portalem MedPage Today uznali, że pojawiające się przebarwienia na dłoniach Trumpa mogą być jedynie plamicą starczą - czyli normalnym objawem starzenia się, lub faktu, że specjaliści często kontrolują stan zdrowia prezydenta. Istnieje prawdopodobieństwo, że siniaki pojawiają się na dłoniach polityka jako objaw stosowania leków przeciwzakrzepowych, a nawet niewydolności serca.