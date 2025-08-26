Tammy Slaton to jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu "Siostry wielkiej wagi", która od lat pokazuje swoją przemianę. Tammy Slaton schudła aż 226 kilogramów, a jej walkę o zdrowie i wygląd cały czas śledzą ludzie na całym świecie. Tym razem uczestniczka "Sióstr wielkiej wagi" postanowiła poddać się kolejnej metamorfozie i nie chodzi o wagę.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewelina Flinta o nowej fryzurze, społeczności LGBTQ i krytycznych komentarzach

Kolejna przemiana Tammy Slaton. Już nie chodzi o wagę

Tammy Slaton od lat walczy zarówno o zdrowie, jak i wygląd. Samo odchudzanie to nie wszystkie, bo uczestniczka programu musiała przejść też zabieg usunięcia zbędnej skóry, która pozostała jej po zrzuceniu wagi. Zabieg trwał aż osiem godzin i usunięto aż siedem kilogramów tkanki. Tammy Slaton nie ukrywała, że bardzo obawiała się tego, jak poczuje się po zabiegu usunięcia skóry. Na tej przemianie jednak nie poprzestała i teraz zadbała o nowy uśmiech.

Zobacz nowy uśmiech Tammy SlatonOtwórz galerię

Okazuje się, że za Tammy Slaton już kolejna metamorfoza. Celebrytka gościła w podcaście Creative Chaos Huntera Ezelle'a, w którym zaprezentowała swój nowy uśmiech. Od razu wyszło na jaw, że Tammy Slaton korzysta z mostka dentystycznego, który poprawił wygląd jej zębów i uśmiechu. Fani od razu zauważyli przemianę i obsypali Tammy komplementami. "Pięknie wyglądasz", "Co za piękny uśmiech", "Super zmiana Tammy" - pisali.

Tammy Slaton po kolejnej operacji. "Jestem w szoku"

Do tej pory największe wrażenie na Tammy Slaton zrobił zabieg usunięcia nadprogramowej skóry. W tej sprawie głos zabrał nawet jej brat Chris Combs. - Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że Tammy zobaczy w tym lustrze nową osobę. Włożyła tyle pracy, żeby zrzucić całą tę cholerną wagę, więc teraz nadszedł czas, żeby poczuła się też dobrze ze sobą - mówił w programie. Sama Tammy nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła w lustrze po zabiegu. - Jestem w szoku. Czuję się dziwnie. Nie mam już tych wiszących worów na twarzy. Skrzydeł nietoperza też już nie ma. Patrzę w dół i widzę tylko swoje kolana. To będzie wymagało trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do tego, jak teraz wyglądam - mówiła. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.