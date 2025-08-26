Donatella Versace to legendarna projektantka i dyrektorka kreatywna domu mody Versace. 13 marca gruchnęły wieści, że rezygnuje ze stanowiska, które obejmowała przez 28 lat. Nie pożegnała się jednak z marką w pełni, ponieważ pozostała jej najważniejszą ambasadorką. Jednocześnie w pełni skupiła się na sobie i na kolejnych metamorfozach. Właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem, a fani pieją z zachwytu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kryminalne (i tragiczne) historie, które natchnęły reżyserów [Popkultura]

Donatella Versace z "nową twarzą". Na nowym zdjęciu trudno ją rozpoznać

Donatella Versace słynie ze swojego zamiłowania do medycyny estetycznej. Patrząc na jej regularne przemiany na przestrzeni lat, można było mieć wrażenie, że projektantka nie znała umiaru. W pewnym momencie przestała przypominać eteryczną blondynkę, którą była w przeszłości. Stosowała nadmiar wypełniaczy i stawiała na przerysowany makijaż, co w pewnym momencie stało się jej znakiem rozpoznawczym. Wygląda jednak na to, że to już przeszłość. 70-letnia Donatella Versace odnajduje nowy styl i coraz bardziej zmienia się nie do poznania.

Pierwsze zmiany w wyglądzie Donatelli Versace pojawiły się w październiku 2022 roku. Już wtedy było widać, że usunęła nadmiar wypełniaczy z ust, dzięki czemu jej twarz straciła karykaturalny wygląd. Na tym jednak nie koniec. Projektantka najwyraźniej poddała się kolejnym nowoczesnym zabiegom, dzięki którym jej twarz zupełnie zmieniła rysy. Widać to wyraźnie na najnowszej fotografii, którą wrzuciła na Instagram. Donatella Versace zapozowała w eleganckiej beżowej sukni z cekinami i w delikatnym makijażu. Fani nie ukrywają zachwytu.

Donatella Versace wrzuciła nowe zdjęcie. Fani pieją z zachwytu

Donatella Versace oczarowała fanów, który zasypali ją komentarzami pod najnowszym zdjęciem. "Wow, teraz wyglądasz o wiele lepiej. Świetna decyzja", "Diva!", "Nikt nie błyszczy bardziej niż ty", "Wyglądasz wspaniale" - pisali zachwyceni fani. Fotografia projektantki oczarowała nawet jej koleżankę z branży - Verę Wang, która napisała: "Proste piękno". Zdjęcie skomentowała nawet Paris Hilton, która swój zachwyt wyraziła jedynie emotikonem z sercami.