Syn Arnolda Schwarzeneggera już tak nie wygląda. Christopher jest nie do poznania
Syn Arnolda Schwarzeneggera, który unikał blasku fleszy, przeszedł zaskakującą przemianę. Jego najnowsze zdjęcia mówią same za siebie - takiego Christophera jeszcze nie widzieliśmy.
Christopher Schwarzenegger
Przez długie lata pozostawał z dala od blasku reflektorów i żył w cieniu znanego ojca. Christopher Schwarzenegger, najmłodszy syn Arnolda Schwarzeneggera i Marii Shriver, rzadko pojawiał się publicznie i był jednym z mniej znanych członków słynnej rodziny. Dziś jednak media nie mogą wyjść z podziwu, jak wielką przeszedł metamorfozę. 

Christopher Schwarzenegger przeszedł spektakularną metamorfozę. Jest nie do poznania

Christopher Schwarzenegger urodził się 27 września 1997 roku. Zaledwie kilka dni później na świat przyszedł Joseph Baena - przyrodni brat Christophera, będący owocem pozamałżeńskiego związku Arnolda Schwarzeneggera. Mimo medialnego szumu, jaki od zawsze otaczał rodzinę Schwarzeneggera, Christopher wybierał inne ścieżki niż jego znani krewni. Jako nastolatek zmagał się z nadwagą. Spekulowano nawet o problemach zdrowotnych i psychicznych, jednak młody Schwarzenegger zamiast reagować, skupił się na własnym rozwoju.

Christopher ukończył psychologię na Uniwersytecie Michigan, a dziś pracuje jako dyrektor ds. rozwoju w firmie produkującej treści filmowe i telewizyjne w Los Angeles. Co więcej, angażuje się społecznie - pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Założycielskiej Olimpiad Specjalnych. Choć unika mediów społecznościowych i nie dzieli się swoim życiem prywatnym, od czasu do czasu pojawia się na zdjęciach publikowanych przez swoją siostrę Katherine. To właśnie na nich widać, jak dużą przemianę przeszedł w ostatnich miesiącach - zarówno fizyczną, jak i wizerunkową. Ostatnio Christopher został sfotografowany podczas wakacji z rodziną - z mamą, siostrą i jej mężem, hollywoodzkim aktorem Chrisem Prattem. Zobaczysz je w naszej galerii: 

Arnold Schwarzenegger opowiedział o swoich surowych metodach wychowawczych

Arnold Schwarzenegger w programie "Jimmy Kimmel Live" wyjawił prawdę o tym, jakie stosował metody wychowawcze wobec swoich dzieci. Jak sam przyznał, mogły być one rygorystyczne według amerykańskich standardów. Jedną z kluczowych było utrzymywanie w domu porządku. - Mój syn Patrick nie ścielił swojego łóżka i wyręczał się swoją nianią, co w naszym domu było zabronione. W domu to dzieci miały ścielić swoje łóżka, sprzątać łazienki w swoich pokojach i prać swoje ubrania. Kiedyś wszedłem do pokoju syna i zobaczyłem, że łóżko jest pościelone, spojrzałem na niego i zapytałem, czy zrobił to sam. Gdy okazało się, że zrobiła to za niego niania, otworzyłem drzwi balkonowe, chwyciłem materac z pościelą i wyrzuciłem wszystko przez okno wprost do basenu - wspominał Schwarzenegger. Całość przeczytasz tutaj: Arnold Schwarzenegger o traktowaniu dzieci. "Wyrzuciłem wszystko przez okno". W tle palenie butów.

 

