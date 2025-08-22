Agnieszka Włodarczyk od lat dzieli się w mediach społecznościowych codziennymi chwilami z życia prywatnego i zawodowego. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 366 tys. fanów, którzy chętnie śledzą jej wpisy o macierzyństwie, podróżach oraz relacje z ukochanym Robertem Karasiem oraz synem Milanem. Ostatnio celebrytka zaskoczyła obserwatorów wyjątkową metamorfozą.

REKLAMA

Zobacz wideo Miszczak o metamorfozie Steczkowskiej. "To jest coś boskiego"

Agnieszka Włodarczyk zdecydowała się na zmianę koloru włosów. Efekt końcowy zachwyca

Gwiazda postanowiła rozjaśnić włosy i całkowicie odświeżyć swój wizerunek. Na nagraniu opublikowanym na instagramowym profilu celebrytki mogliśmy zobaczyć proces zmiany fryzury - od ciemnego blondu z refleksami po jasny, świetlisty odcień. Agnieszka nie ukrywała zadowolenia z efektu końcowego, podkreślając, że za nowy look odpowiada zaufana fryzjerka, od dawna dba o jej włosy. "Agunia robi mi blond od wielu lat" - napisała. Przy okazji gwiazda wyjawiła, jak udało jej się w natłoku rodzicielskich obowiązków znaleźć wolną chwilę dla siebie. "Nagle jest tyle czasu wolnego, jak mały jest w przedszkolu" - wyjawiła influencerka. Na kolejnych fotografiach wrzuconych na InstaStories mogliśmy dostrzec gwiazdę pozującą wraz z fryzjerką, która odpowiada za jej metamorfozę. Wspomniane kadry znajdziecie w naszej galerii.

Agnieszka Włodarczyk stworzyła w swoim domu przepiękne wnętrza. Pokazała swoją oazę spokoju

Agnieszka Włodarczyk niejednokrotnie w sieci chwaliła się wnętrzem swojego domu, w którym dominuje jasna kolorystyka. Teraz zaprezentowała kolejne ujęcie, które wyjątkowo spodobało się obserwatorom. Internauci mogli zajrzeć do sypialni gwiazdy i zobaczyć, w jakim otoczeniu odpoczywa. Na fotografii Włodarczyk została uchwycona w momencie, gdy wychodziła z przestronnej sypialni. W pomieszczeniu uwagę zwraca jasna, drewniana podłoga, proste łóżko oraz ogromne okna i przeszklone drzwi, które wpuszczają dużo światła. Dodatkowym, niecodziennym akcentem są małe witraże umieszczone pod sufitem.

Gwiazda przyznała również, że aranżacja wnętrz stała się dla niej sporym wyzwaniem. "Miało być tylko cyklinowanie i malowanie, a skończyło się na zmianie koloru frontów w kuchni, w salonie, koloru ścian w łazienkach, potem nowe listwy, kabina prysznicowa, wymiana blatu w kuchni i wymiana AGD. Teraz tylko dywan i koniec… chyba. Potem ogród, ale muszę chwilę odpocząć, więc pewnie ogarnę go na jesień" - zdradziła w poście.