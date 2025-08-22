Powrót na stronę główną
Ten zabieg miał ją upiększyć, a doprowadził do powikłań. Niezgoda zdradza, co usłyszała od lekarza
Katarzyna Niezgoda otworzyła się na temat nieudanego zabiegu medycyny estetycznej. Bizneswoman ujawniła, jak została potraktowana przez lekarza.
Katarzyna Niezgoda
Katarzyna Niezgoda jest znaną polską bizneswoman, która w mediach zasłynęła m.in. za sprawą związku z Tomaszem Kammelem. Przedsiębiorczyni i dziennikarz tworzyli medialną parę przez dziesięć lat, aż do 2015 roku. Niezgoda nie usunęła się jednak z blasku fleszy i wciąż chętnie udziela się w przestrzeni publicznej. W niedawnym wywiadzie dla Show News poruszyła temat medycyny estetycznej, której przed laty miała paść ofiarą. 

Katarzyna Niezgoda przeszła nieudany zabieg medycyny estetycznej. Od lekarza usłyszała tylko jedno słowo

- Ponad 20 lat temu, jak zaczęłam walkę o swoje zdrowie i chciałam być szczuplejsza, namówiono mnie na zabieg konturowania linii żuchwy i podbródka - wyjawiła w wywiadzie Niezgoda. Jak się później okazało, na pozór prosty i szybki zabieg doprowadził do poważnych powikłań. - W wyniku tego zabiegu doszło do uszkodzenia nerwu twarzy i wtedy usłyszałam "przepraszam"… Tylko "przepraszam" od chirurga, który się tego podjął - opowiedziała bizneswoman. 

Niezgoda chce przy tym szerzyć świadomość na temat podejmowania decyzji o zabiegach estetycznych, przestrzegając niejako inne kobiety. - Zostawiam ten temat, bo jest to bardzo indywidualna sprawa. Ja po prostu miałam nieszczęście w tym, że coś takiego mi się przytrafiło. Oczywiście, trzeba uważać. Świadomie zarządzać swoim zdrowiem. Tyle bym powiedziała. A jak to się zdarzyło, gdzie to się zdarzyło - to już zostawię dla siebie - dodała celebrytka. 

Katarzyna Niezgoda schudła 30 kilogramów. Ujawniła, jak to zrobiła

Niezgoda przeszła również sporą metamorfozę związaną ze swoją sylwetką. W ostatnich latach bizneswoman schudła 30 kilogramów. W wywiadzie z Show News ujawniła również, jak do tego doszło. - Od lat dbam o zdrowie i staram się zdrowo odżywiać. Próbowałam już wielu diet i terapii odchudzających, takich jak detoksy sokowe czy posty. Dzisiaj najlepiej mi służy dieta zbliżona do diety ketogenicznej, czyli low carb. Staram się unikać węglowodanów i cukru - wyznała gwiazda. Niezgoda dużo przy tym spaceruje m.in. ze swoim pupilem i choć nie przepada za fitnessem, zdarza jej się grać w tenisa. 

