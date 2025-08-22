Katarzyna Niezgoda jest znaną polską bizneswoman, która w mediach zasłynęła m.in. za sprawą związku z Tomaszem Kammelem. Przedsiębiorczyni i dziennikarz tworzyli medialną parę przez dziesięć lat, aż do 2015 roku. Niezgoda nie usunęła się jednak z blasku fleszy i wciąż chętnie udziela się w przestrzeni publicznej. W niedawnym wywiadzie dla Show News poruszyła temat medycyny estetycznej, której przed laty miała paść ofiarą.

- Ponad 20 lat temu, jak zaczęłam walkę o swoje zdrowie i chciałam być szczuplejsza, namówiono mnie na zabieg konturowania linii żuchwy i podbródka - wyjawiła w wywiadzie Niezgoda. Jak się później okazało, na pozór prosty i szybki zabieg doprowadził do poważnych powikłań. - W wyniku tego zabiegu doszło do uszkodzenia nerwu twarzy i wtedy usłyszałam "przepraszam"… Tylko "przepraszam" od chirurga, który się tego podjął - opowiedziała bizneswoman.

Niezgoda chce przy tym szerzyć świadomość na temat podejmowania decyzji o zabiegach estetycznych, przestrzegając niejako inne kobiety. - Zostawiam ten temat, bo jest to bardzo indywidualna sprawa. Ja po prostu miałam nieszczęście w tym, że coś takiego mi się przytrafiło. Oczywiście, trzeba uważać. Świadomie zarządzać swoim zdrowiem. Tyle bym powiedziała. A jak to się zdarzyło, gdzie to się zdarzyło - to już zostawię dla siebie - dodała celebrytka.

Katarzyna Niezgoda schudła 30 kilogramów. Ujawniła, jak to zrobiła

Niezgoda przeszła również sporą metamorfozę związaną ze swoją sylwetką. W ostatnich latach bizneswoman schudła 30 kilogramów. W wywiadzie z Show News ujawniła również, jak do tego doszło. - Od lat dbam o zdrowie i staram się zdrowo odżywiać. Próbowałam już wielu diet i terapii odchudzających, takich jak detoksy sokowe czy posty. Dzisiaj najlepiej mi służy dieta zbliżona do diety ketogenicznej, czyli low carb. Staram się unikać węglowodanów i cukru - wyznała gwiazda. Niezgoda dużo przy tym spaceruje m.in. ze swoim pupilem i choć nie przepada za fitnessem, zdarza jej się grać w tenisa.