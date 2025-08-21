Powrót na stronę główną
Gruchnęły wieści o Kim Kardashian. Eksperymenty z twarzą wywołały burzę
Fani nie kryją zdumienia po najnowszym wpisie Kim Kardashian. To, co pokazała na Instagramie, wywołało prawdziwą burzę.
Kim Kardashian poddała się nietypowym zabiegom
Kim Kardashian poddała się nietypowym zabiegom.

Kim Kardashian po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów. Celebrytka podzieliła się na Instagramie serią zdjęć z egzotycznej podróży do Korei Południowej, gdzie wraz z siostrą Khloé i przyjaciółkami – La La Anthony oraz Stephanie Shepherd – oddała się nietypowym zabiegom upiększającym. Największe poruszenie wzbudziło ujęcie, na którym Kim wstrzykuje sobie w ramię intensywnie fioletowy płyn. Niektórzy obserwatorzy reagowali zaniepokojeniem, dopytując, co właściwie znajduje się w strzykawce, inni natomiast chwalili celebrytkę za odwagę w testowaniu nowych metod poprawiania urody.

Kim Kardashian poddała się nietypowym zabiegom. Pokazała się z taśmą i plastrami na brwiach

Na kolejnych zdjęciach na Instagramie Kim Kardashian pokazała się z taśmą i plastrami na brwiach, co sugerowało eksperymenty z ich koloryzacją, a także z białą maską na twarzy, przypominającą profesjonalny zabieg kosmetyczny. Sama gwiazda nie wyjaśniła szczegółów, ograniczając się do enigmatycznego podpisu: "Rzeczy, które robimy". Równolegle promowała w Azji swoją markę SKIMS, prezentując nowy produkt do pielęgnacji twarzy. Podróż była utrzymana w iście hollywoodzkim stylu – Kim wraz z towarzyszkami przyleciała prywatnym odrzutowcem Kim Air, a na lotnisku pojawiła się w futrze Saint Laurent narzuconym na prześwitujące body, uzupełniając look wyrazistą czerwoną szminką. Pod najnowszym postem Kim Kardashian zaroiło się od komentarzy fanów. Wielu było zaniepokojonych. "Co ty sobie wstrzykujesz w ramię? To wygląda jak jakiś kosmiczny koktajl…", "Kim, to jest trochę przerażające… Mam nadzieję, że to bezpieczne", "Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Dlaczego akurat fioletowy płyn?" - czytamy. 

 

Kardashian walczyła z przewlekłym bólem. Wyznała, co jej pomogło

To nie jedyny temat, którym żyją fani. Kim Kardashian w ostatnich tygodniach otwarcie mówiła o walce z przewlekłym bólem i o tym, jak terapię komórkami macierzystymi uważa za przełomową w procesie powrotu do zdrowia. Jej wpisy na Instagramie, w których opisuje ulgę po latach cierpienia, wzbudziły duże zainteresowanie i nadzieję u osób borykających się z podobnymi problemami. Cała sytuacja rozgrywa się na tle nowego dokumentu z udziałem Kanye Westa, znanego obecnie jako Ye. W zwiastunie widzimy emocjonalną rozmowę byłych małżonków – Kim ze łzami w oczach próbuje poruszyć temat zdrowia psychicznego rapera, który przyznaje, że od miesięcy nie przyjmuje leków.

