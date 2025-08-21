Kim Kardashian po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów. Celebrytka podzieliła się na Instagramie serią zdjęć z egzotycznej podróży do Korei Południowej, gdzie wraz z siostrą Khloé i przyjaciółkami – La La Anthony oraz Stephanie Shepherd – oddała się nietypowym zabiegom upiększającym. Największe poruszenie wzbudziło ujęcie, na którym Kim wstrzykuje sobie w ramię intensywnie fioletowy płyn. Niektórzy obserwatorzy reagowali zaniepokojeniem, dopytując, co właściwie znajduje się w strzykawce, inni natomiast chwalili celebrytkę za odwagę w testowaniu nowych metod poprawiania urody.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda zmagała się z czerniakiem. Tak teraz dba o skórę

Kim Kardashian poddała się nietypowym zabiegom. Pokazała się z taśmą i plastrami na brwiach

Na kolejnych zdjęciach na Instagramie Kim Kardashian pokazała się z taśmą i plastrami na brwiach, co sugerowało eksperymenty z ich koloryzacją, a także z białą maską na twarzy, przypominającą profesjonalny zabieg kosmetyczny. Sama gwiazda nie wyjaśniła szczegółów, ograniczając się do enigmatycznego podpisu: "Rzeczy, które robimy". Równolegle promowała w Azji swoją markę SKIMS, prezentując nowy produkt do pielęgnacji twarzy. Podróż była utrzymana w iście hollywoodzkim stylu – Kim wraz z towarzyszkami przyleciała prywatnym odrzutowcem Kim Air, a na lotnisku pojawiła się w futrze Saint Laurent narzuconym na prześwitujące body, uzupełniając look wyrazistą czerwoną szminką. Pod najnowszym postem Kim Kardashian zaroiło się od komentarzy fanów. Wielu było zaniepokojonych. "Co ty sobie wstrzykujesz w ramię? To wygląda jak jakiś kosmiczny koktajl…", "Kim, to jest trochę przerażające… Mam nadzieję, że to bezpieczne", "Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Dlaczego akurat fioletowy płyn?" - czytamy.

Kardashian walczyła z przewlekłym bólem. Wyznała, co jej pomogło

To nie jedyny temat, którym żyją fani. Kim Kardashian w ostatnich tygodniach otwarcie mówiła o walce z przewlekłym bólem i o tym, jak terapię komórkami macierzystymi uważa za przełomową w procesie powrotu do zdrowia. Jej wpisy na Instagramie, w których opisuje ulgę po latach cierpienia, wzbudziły duże zainteresowanie i nadzieję u osób borykających się z podobnymi problemami. Cała sytuacja rozgrywa się na tle nowego dokumentu z udziałem Kanye Westa, znanego obecnie jako Ye. W zwiastunie widzimy emocjonalną rozmowę byłych małżonków – Kim ze łzami w oczach próbuje poruszyć temat zdrowia psychicznego rapera, który przyznaje, że od miesięcy nie przyjmuje leków.