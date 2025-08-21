Natalia Niemen jest aktywna w mediach społecznościowych, w których stawia na szczerość i dużą dozę dystansu także do siebie samej. Tym razem córka Czesława Niemena postanowiła pokazać się w bikini. Zdjęcie było dla niej pretekstem, żeby przekazać obserwatorom ważne przesłanie. Natalia Niemen wspomniała o samoakceptacji.

Natalia Niemen pozuje w bikini. "Tłuszczu stan jest stabilny, z tendencją zwyżkową"

Natalia Niemen w najnowszym wpisie przypomniała, że jej wcześniejsze posty dotyczące akceptacji swojego wyglądu wywołały spore poruszenie w sieci. Po raz kolejny wykazała się sporym dystansem. "W zeszłym roku pudle i inne łoskoty plotkujące, to nawet pisały o moim ‘kochanego ciałka nigdy za dużo’ po tym, gdy umieściłam wesoło post na Instagramie, chwalący me zwały brzuszne na plaży. Po roku, tłuszczu stan jest stabilny, z tendencją zwyżkową. I mi się to podobuje. Pytały panie wtedy o kostium. Można taki kupić w polskim Cieszynie, w butiku, którego nazwy nie pamiętam (...). Są inne kolory i rzuciki. Luzujmy się, nie?" - napisała Natalia Niemen.

Niemen mówi o samoakceptacji. "Nie będę wyglądać jak 30-latka. Zresztą nie chcę"

Warto dodać, że w jednym z wpisów Natalia Niemen wyznała, że regularnie chodzi na siłownię i ćwiczy. Nie oznacza to jednak, że przez cały czas zamierza jedynie walczyć z niedoskonałościami. "Na litość boską: po trzech ciążach, tuż przed 50-tką, nie będę wyglądać jak 30-latka. Zresztą nie chcę. Wystarczy, że gębę mam chudą. I pęciny. Niektóre z nas pozbywają się w stresie kalafiora kosztem zdrowia psychicznego. Ciągły stres, że 'jestem za gruba, za tłusta, nie mieszczę się w ciuchy z zeszłego roku!'. Co to może nam dać dobrego, hę? Tylko smutek w kopalni torfu" - napisała. W kolejnym wpisie Niemen wskazała na swoje ramiona, zaznaczając, że nie ma zamiaru gonić za idealną sylwetką. "Popieram kalafiora. Na czerwiec, na lato, na zawsze. Próbuję go rozćwiczać, wałkować, ale tłuszcz i limfa se siedzą uparcie. Postanowiłam mieć to w moim płaskim tyłku. Bęben też" - podkreśliła wokalistka.