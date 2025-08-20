"Kanapowcy" to jeden z czołowych programów TTV, który ma pomóc osobom zmagającym się z otyłością. Pod okiem trenera Krzysztofa Ferenca uczestnicy próbują zmienić nawyki żywieniowe, a także wpleść aktywność fizyczną w swoją codzienność. Klaudia Marchewka była jedną z uczestniczek, która dzięki show pozbyła się 22 kilogramów. Wynik robi wrażenie, ale okazuje się, że znacznie trudniej było go utrzymać.

Klaudia z "Kanapowców" szczerze o wadze. Zaczęła mieć problemy ze zdrowiem

Klaudia Marchewka jest bardzo aktywna na TikToku, gdzie regularnie publikuje nowe nagrania, dzieląc się z fanami kulisami swojego życia. Ostatnio ujawniła im, że po programie znów zaczęła zmagać się z nadprogramowymi kilogramami. Sama nie umiała poradzić sobie ze zmianą stylu życia. - Po programie "Kanapowcy" przytyłam łącznie 12 kg - wyznała wprost. - Program "Kanapowcy" kończymy nagrywać na początku tego roku. Ja kończąc program, nie wiem zbytnio, co mam ze sobą zrobić. Wracam do domu i pierwsze co? Zamawiam pizzę. Z jednej strony się bałam, ale z drugiej strony nie wiedziałam, jaki to może mieć wpływ. Też nie chcę, żeby wyszło, że ja przez cały czas byłam na diecie, a tyłam cholera wie skąd. Przyznaję się, wszyscy o tym wiedzą. W pierwszym tygodniu po programie byłam na totalnym, ale to totalnym cheat tygodniu. Bardzo szybko zaczęłam się z powrotem źle czuć, ale ten tydzień naprawdę w*********m. Wróciłam na dietę, dobrze się odżywiałam, znowu trenowałam. Miałam w tym czasie bardzo dużo półmaratonów. Waga cały czas rosła. W końcu stwierdziłam, że skonsultuję to z lekarzem - powiedziała Klaudia.

Klaudia z "Kanapowców" zaczęła mieć problemy zdrowotne. Odkryła przyczynę

Klaudia Marchewka zaczęła mieć duże problemy ze zdrowiem - puchła, miała wysypkę, bóle brzucha, wymioty i zgagę. Odstawienie produktów z laktozą pomogło, za to zaczęły się zaburzenia cyklu miesiączkowego. Klaudia Marchewka straciła miesiączkę na 11 miesięcy. Nie chciała jednak ujawnić, co dokładnie jej dolegało, ale rzekomo znalazła przyczynę swoich problemów. - Słuchajcie, bardzo bym chciała powiedzieć, co było przyczyną. Nie mogę, ale znam już odpowiedź. Miesiączka powróciła. Trwała co prawda prawie miesiąc, ale wróciła. Co prawda teraz znowu jest nieregularnie, ale wróciła. I w momencie, kiedy przyszła ta miesiączka, przeszłam ponownie na dietę. Pierwsze dziewięć dni zeszło mi pięć kilo i to mi pokazało, ile wody siedziało w moim organizmie. Na ten moment przytyłam łącznie siedem kg i jestem cały czas na redukcji. (...) Chcę, aby to wybrzmiało. Po programie przez tydzień jadłam bardzo źle - relacjonuje Klaudia.

- Byłam na deficycie, a mimo to nie chudłam, tylko towarzyszyły temu inne czynniki. Dodatkowo nie jestem na nikogo zła. Nikogo nie obwiniam o to, co obecnie dzieje się z moim zdrowiem. Żebyście nie myśleli, że szukam winnych. A co do osób komentujących, ja za jakiś czas będę ponownie w swoim peaku i w zarąbistej formie, a wy będziecie siedzieć w tym samym miejscu i komentować, że ludzie są otyli. I nigdy nikomu nie życzę, aby przytył nawet kilogram, bo tylko osoba, która schudła, wie, jak ciężko jest taki kilogram później zrzucić - podsumowała uczestniczka "Kanapowców".