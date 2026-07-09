Bohun do dziś pozostaje jedną z najbardziej wyrazistych postaci w historii polskiego kina. Choć od premiery ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza minęło ponad ćwierć wieku, wielu widzów wciąż doskonale pamięta charyzmatycznego Kozaka i emocje, jakie wzbudzał na ekranie. To właśnie ta rola sprawiła, że Aleksander Domogarow na długo zapisał się w pamięci polskiej publiczności.

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Dał się poznać jako Bohun z "Ogniem i mieczem". Tak obecnie wygląda Aleksander Domogarow

Aleksander Domogarow rozpoczął swoją karierę filmową w serialu historycznym "Pani de Monsoreau". Rosyjski aktor zdobył popularność w Polsce. Szczególną rozpoznawalność przyniósł mu film "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana. Pierwotnie to wcale nie Domogarow miał zagrać Jurka Bohuna. Reżyser widział w tej roli Bogusława Lindę, jednak ten ostatecznie odmówił. Polki bezwzględnie pokochały Aleksandra Domogarowa. Nie da się ukryć, że aktor zdobył serca wielu widzek. Wiele lat później wystąpił też w polskim serialu "Krew z krwi", w którym główną rolę grała Agata Kulesza. Obecnie mężczyzna ma 63 lata i prowadzi profile w mediach społecznościowych. Możemy zatem zobaczyć, jak zmienił się na przestrzeni lat. Spójrzcie, jak obecnie wygląda filmowy Bohun.

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Aleksander Domogarow popiera Władimira Putina. "To mój prezydent"

Dziś filmowy Bohun nie cieszyłby się zapewne w Polsce aż taką sympatią. Aleksander Domogarow otwarcie bowiem popiera politykę Władimira Putina. Niejednokrotnie w dość obcesowy sposób przedstawiał swoje poglądy. W rozmowie z dziennikarzem, Matwiejem Ganapolskim, który porównał rosyjskiego prezydenta do północnokoreańskich Kimów, rujnujących swój kraj, aktor dał się ponieść emocjom. "A czemu byście k****y nie wyjechali z tego 'zapomnianego przez Boga' kraju, a my, po waszym wyjeździe, pomęczymy się nieco i, k****a, będziemy żyć! A pan niech wyjeżdża i tak szczeka. [...] Putin to mój prezydent" - mówił w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Bohun z "Ogniem i mieczem" broni Władimira Putina. Polka nie spodziewała się takiej odpowiedzi. "Chwała Rosji!"