Jolanta Kwaśniewska jest dobrze znana z klasy i świetnie ocenianych wyborów modowych. Polki doceniają jej wyczucie stylu i pewność siebie. Niewiele osób wie jednak, jak była pierwsza dama wyglądała w latach młodości. Kilka lat temu rąbka tajemnicy uchyliła jej córka, Aleksandra Kwaśniewska, która wrzuciła na Instagram dawne zdjęcie mamy.

Jolanta Kwaśniewska poznała męża na studiach: Powiedział, że się ze mną ożeni

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy uchodzą za jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w polskiej polityce. Ich drogi spotkały się, gdy oboje wiedli jeszcze studenckie życie. Była pierwsza dama w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem w programie "Demakijaż" zdradziła, jak dokładnie wyglądały okoliczności poznania z przyszłym mężem.

Poznaliśmy się, kiedy mąż był już na ostatnim roku studiów. Ja byłam wtedy na trzecim roku prawa i administracji. Spotkaliśmy się na zebraniu Rady Uczelnianej. Olek spotkał się z moim kolegami i powiedział do nich, że się ze mną ożeni.

Kwaśniewska miała wówczas 25 lat i była świeżo po rozstaniu z poprzednim partnerem. Przyszły prezydent postanowił jednak zawalczyć o jej względy. Ich pierwsza randka odbyła się podczas prywatki u znajomych. Szybko między nimi zaiskrzyło. Łączące ich uczucie było na tyle silne, że w listopadzie 1979 roku stanęli na ślubnym kobiercu.

Jolanta Kwaśniewska na zdjęciu z młodości. Od lat zachwyca klasą oraz stylem

Dwa lata po ślubie Kwaśniewscy powitali na świecie córkę. Na archiwalnym zdjęciu, które na Instagramowym profilu opublikowała Aleksandra Kwaśniewska, możemy zobaczyć, byłą pierwszą damę w zupełnie innym wydaniu. Ubrana w letnią sukienkę na cienkich ramiączkach z rozpuszczonymi włosami i uśmiechem na twarzy trzyma w rękach kosz, w którym znalazła się jej malutka córka.

W komentarzach pod postem nie brakuje komplementów skierowanych w stronę żony Aleksandra Kwaśniewskiego. "Piękna pani Jolanta" - napisała jedna z internautek, "Jak zawsze klasa i szyk" - dodała inna.

Jolanta Kwaśniewska - kariera

Jolanta Kwaśniewska ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie od 23 grudnia 1995 roku do 23 grudnia 2003 pełniła funkcję pierwszej damy RP. W 1997 roku założyła fundację "Porozumienie bez Barier", którą prowadzi i rozwija do dzisiaj. Napisała również kilka książek oraz w latach 2006-2010 prowadziła w stacji TVN Style program "Lekcja stylu".