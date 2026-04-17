Katarzyna Warnke bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych aktorek. Grała w licznych filmowych produkcjach, które przyciągały tłumy do kin. Z kolei prywatnie była żoną Piotra Stramowskiego i jest mamą Heleny. Katarzyna Warnke przez lata wyróżniała się dużą odwagą i chęcią do przeprowadzania licznych metamorfoz. Aktorka szalała zwłaszcza z fryzurami. Choć zazwyczaj stawiała na blond, to jednak nie bała się radykalnych cięć. Raz postanowiła nawet pójść na całość i ogolić się na łyso!
Katarzyna Warnke obecnie cieszy się blond włosami. W takiej odsłonie prezentuje się bardzo naturalnie, a w ostatnich latach jest wierna swojemu wizerunkowi. Z pewnością jednak nie przyciąga takiej uwagi, jak w 2017 roku, kiedy zafundowała sobie rozjaśnianie włosów. Wtedy postawiła na popielaty blond i wyglądała bardzo zawadiacko (zdjęcia znajdziecie w naszej galerii).
Z kolei w 2019 roku Katarzyna Warnke zgoliła włosy na potrzeby roli w filmie "Klatka" (ostatecznie film nosi tytuł "Fighter"). Zdążyła się pochwalić nową fryzurą, ale roli ostatecznie nie dostała. "Once upon a time... miałam zagrać zawodniczkę MMA. Dużo poświęciłam pracy, wylałam potu na treningach, ale zdjęcia przerwano. Na szczęście film został ukończony i wchodzi niedługo do kin 19 lipca i nazywa się teraz "Fighter". Choć już beze mnie, jestem całym sercem z tym projektem. Został dokończony dzięki niesamowitej energii ekipy, która pozostała przy nim! M.in. reżysera i odtwórcy głównej postaci Piotrowi Stramowskiemu" - napisała Warnke. W pewnym momencie aktorka była też brunetką. Nie bała się kolejne odważnej zmiany.
We wszystkich tych odsłonach Katarzyna Warnke prezentowała się odważnie i bardzo kobieco. Nim jednak zdobyła popularność, a tę przyniósł jej film z pewnością w 2017 roku film "Botoks" w reżyserii Patryka Vegi, aktorka stawiała na bardziej delikatne i mniej wyraziste cięcia. Nie da się ukryć, że dopiero odważne metamorfozy pozwoliły jej wyróżnić się na tle innych gwiazd.