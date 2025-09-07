Powrót na stronę główną
Rzeźniczakowie i Derpieński skradli show. Ich looki na Warsaw Fashion Week przyciągały spojrzenia
W Warszawie odbyła się pierwsza edycja Warsaw Fashion Week, która przyciągnęła tłumy celebrytów i miłośników mody. Wśród gwiazd największe zainteresowanie wzbudzili Jakub i Paulina Rzeźniczakowie oraz Caroline Derpieński, którzy postawili na zupełnie odmienne stylizacje.
Warszawa zadebiutowała na mapie międzynarodowych wydarzeń modowych. W pierwszy weekend września odbyła się premierowa edycja Warsaw Fashion Week, podczas której pokazano zarówno kolekcje uznanych projektantów, jak i odważne propozycje młodych twórców. Obecni na wydarzeniu celebryci także zaskoczyli swoimi modowymi wyborami. 

Warsaw Fashion Week. Paulina i Jakub Rzeźniczakowie w eleganckich stylizacjach. Krzysztof Ibisz i Madox wyróżniali się z tłumu

Organizatorzy Warsaw Fashion Week zadbali o prestiżową oprawę - galę poprowadził Krzysztof Ibisz, a wieczór uświetnili muzycznie Justyna Steczkowska i Sławek Uniatowski. Największe emocje, jak zawsze podczas takich imprez, wzbudziły jednak stylizacje gwiazd na czerwonym dywanie. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie zdecydowali się na zestawy w harmonijnych barwach - on wystąpił w brązowym garniturze, ona w eleganckim komplecie w chłodnym, ciemnoszarym odcieniu, co razem tworzyło elegancki duet. Krzysztof Ibisz postawił na klasyczną czerń, jednak jego garnitur nie był typowy - marynarka z wiązaniem na bordowe tasiemki przyciągała uwagę, dodawała charakteru i wyróżniała się na tle reszty outfitów. Madox z kolei nie zawiódł fanów nietuzinkowych modowych rozwiązań - połączył czarną marynarkę z eleganckimi spodniami i masywnymi butami, a futurystycznego sznytu nadały mu okulary z żółtymi szkłami.

Warsaw Fashion Week. Marta Krupa cała na błękitno, a Caroline Derpieński postawiła na modową kontrowersję 

W zupełnie innym tonie utrzymana była stylizacja Marty Krupy - błękitna, elegancki sługa marynarka z naturalnym makijażem nadały jej świeżości i lekkości. Wyróżniła się również Caroline Derpieński, która wybrała białą suknię z licznymi wycięciami, które odsłaniały biodra i okolice dekoltu. Jej stylizacja wyraźnie kontrastowała z bardziej klasycznymi wyborami innych uczestników i niewątpliwie stała się jednym z najbardziej komentowanych looków wieczoru. Czy pierwsza edycja Warsaw Fashion Week pokazała, że stolica może rywalizować z Paryżem czy Mediolanem? Czekamy na wasze opinie w komentarzach. 

