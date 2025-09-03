3 września odbyła się gala Elle Style Awards 2025, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody. To prestiżowy plebiscyt, w którym docenia się nie tylko projektantów i marki, lecz także gwiazdy kreujące trendy i wyróżniające się nienagannym stylem. Czerwony dywan wypełnił się celebrytami, a ich kreacje błyskawicznie stały się tematem numer jeden wśród komentatorów mody.
W celu wskazania najlepszych stylizacji tego wieczoru zwróciliśmy się do eksperta Michała Musiała, stylisty fryzur i znawcy mody, który nie miał wątpliwości, że niektóre zestawienia zasługują na szczególne wyróżnienie. - Maffashion zdecydowała na szary garnitur, który ograła w typowo kobiecy sposób - zauważył specjalista. - Rozpięta marynarka odważnie eksponująca bieliznę okazała się strzałem w dziesiątkę. Do tego buty na wysokim obcasie, naturalnie wymodelowane włosy i mamy stylizację doskonale wpisującą się w obecne trendy. Nie ma tu mowy o jakiejkolwiek wpadce - podumował w rozmowie z Plotkiem ekspert. Równie entuzjastycznie stylista ocenił modowy wybór Małgorzaty Sochy. - Po raz kolejny wykazała się doskonałą znajomością trendów i wyczuciem stylu. Aktorka idealnie połączyła bardzo modne brązy z czernią i świetnie przełamała męskość kobiecością. - skomentował ekspert. - Stylizacja przywodzi na myśl estetykę Włoszek i subtelnie zmierza w stronę domu mody Dolce&Gabbana. Mamy tu dużo kontrastów, które razem dały fenomenalny efekt - podsumował Michał Musiał.
Na liście najlepszych looków nie mogło zabraknąć także Agnieszki Woźniak-Starak, która - zdaniem Michała Musiała - idealnie uchwyciła klimat zbliżającej się jesieni. - Skórzane spodnie, torebka w odcieniu burgundu, klasyczna marynarka, finezyjne szpilki - widać, że wszystko dostało tu bardzo dobrze przemyślane. Warto zwrócić uwagę na tkaniny i faktury materiałów - są bardzo różne, lecz właśnie o to chodzi. Fryzura dziennikarki także zasługuje na pochwałę - widzimy nonszalanckie, bardzo subtelne fale, które nieco złagodziły cały look. Jest świeżo i bardzo stylowo. Strzał w dziesiątkę - wyjawił w rozmowie z Plotkiem Michał Musiał.
