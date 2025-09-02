Mróz i Pisarek na premierze drugiego sezonu 'Good Luck Guys'. Zachwycili stylizacjami

2 września odbyło się spotkanie prasowe związane z premierą drugiego sezonu programu "Good Luck Guys", który od 5 września będzie dostępny na platformie Amazon Prime. W wydarzeniu wzięli udział uczestnicy show, ale też na ściance mogliśmy zobaczyć niektóre z osób, które wzięły udział w poprzedniej edycji show. Wśród gwiazd pojawili się m.in. Karolina Pisarek z mężem, Piotr Mróz, Tamara Gonzalez Perea oraz Monika Goździalska.

REKLAMA

Zobacz wideo Pisarek tyle zarobiła po wyjściu z "Top Model". Takie było pierwsze wynagrodzenie

Premera "Good Luck Guys 2". Piotr Mróz, Karolina Pisarek i Monika Goździalska zachwycili na ściance

Karolina Pisarek postawiła na czarny, sportowy zestaw z odsłoniętym brzuchem i dopasowanymi spodniami, który łączył elegancję z wygodą. Piotr Mróz wybrał klasyczny czarny komplet - koszulę i spodnie, podkreślając stonowany, klasyczny styl. Monika Goździalska zdecydowała się na sukienkę w kolorze nude z zielonymi dodatkami oraz odkrytymi ramionami, co dodało jej kreacji subtelności i lekkości. Mariusz Ząbkowski połączył czarną koronkową koszulę z białymi spodniami, a całość uzupełnił luksusowym zegarkiem i okularami przeciwsłonecznymi, tworząc elegancki i wyrazisty look. Qczaj postawił na klasykę - białą koszulę i czarne spodnie, natomiast Monika Kociołek zdecydowała się na militarny styl w odcieniach moro, który podkreślał jej charakter i zdecydowanie. Natomiast Tamara Gonzales Perea postawiła na kolorową sukienkę z różnymi wzorami.

Zobacz zdjęcia ze sciankiOtwórz galerię

"Good Luck Guys" - pierwszy sezon zapewnił wiele emocji. Przypominamy, co się działo

Pierwsza edycja "Good Luck Guys" cieszyła się dużym zainteresowaniem, głównie za sprawą dynamicznych wydarzeń i emocjonujących sytuacji. Pamiętamy między innymi, jak podczas jednej z konkurencji Marcela Leszczak złamała rękę, bliższą relację Sylwii Szostak z Kubańczykiem oraz Caroline Derpienski, która postanowiła opuścić program. Co wydarzy się w nowej edycji show Amazon Prime? Drugi sezon zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco. Wszystko dlatego, że uczestnicy zostaną podzieleni na sześć duetów i będą walczyć o 100 tys. zł na wybraną organizację charytatywną, stawiając czoła wymagającym wyzwaniom i testując własne ograniczenia.