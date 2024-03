Marina Łuczenko-Szczęsna jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje fragmenty ze swojego prywatnego życia, choć do niedawna skrzętnie ukrywała wizerunek syna, dbając o to, by na publikowanych przez nią w sieci zdjęciach i nagraniach nie było widać twarzy chłopca. Jakiś czas temu piosenkarka zniknęła jednak z Instagrama. Niedawno jednak powróciła, informując obserwatorów, że jest w ciąży, a jej absencja na Instagramie wynikała z faktu, że początkowo nie chciała zdradzać swojego stanu. Na jednym ze zdjęć pochwaliła się jednak w końcu ciążowymi krągłościami, przy okazji pokazując też twarz małego Liama. Teraz żona bramkarza Juventusu pochwaliła się, jak urządziła pokój pierworodnego.

Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała pokój syna. Wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego

Marina jest wielką fanką modnych ubrań i dodatków. W jej garderobie nie brak strojów i gadżetów od najlepszych projektantów ze znanych domów mody. Niczym zaskakującym jest więc fakt, że piosenkarka również w swoim domu lubi otaczać się pięknymi i stylowymi meblami czy dodatkami. Jakiś czas temu pochwaliła się kadrami z posiadłości w Hiszpanii. Salon i ogromny taras z basenem robią wrażenie. Równie stylowo urządzony jest też pokój małego Liama. Piosenkarka pokazała wnętrze pokoju syna na nagraniu, które opublikowała na InstaStories. Uwagę przede wszystkim zwraca elegancka tapeta w paski. Do tego dizajnerskie drewniane biurko oraz mały, obrotowy fotel. Na środku stanął stolik z dwoma krzesełkami. Meble są bardzo nowoczesne, niczym z katalogu wnętrzarskiego. Co ciekawe za bardzo podobne krzesełko jednej ze znanych marek trzeba zapłacić, bagatela, 880 zł! Z kolei niemal identyczny stolik (również markowy) wyceniony jest na 1 499 zł.

Liam Szczęsny Fot. Instagram/ marina_official

To te dodatki robią klimat w pokoju Liama

Ponadto w oknach zainstalowano drewniane shuttersy, które są nie tylko użyteczne, ale też bardzo eleganckie. To dzięki nim w pokoju może panować niezwykła gra świateł. W oczy rzuca się też nowoczesny żyrandol. Za podobny model w sieci trzeba zapłacić od około 900 zł do trzech tysięcy złotych. Widać też, że w pokoju stanęło łóżko ze zjeżdżalnią. Zdjęcia z pokoju Liama Szczęsnego możecie zobaczyć w naszej galerii, w górnej części artykułu.