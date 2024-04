Aleksandra Adamska może pochwalić się całkiem pokaźną filmografią. Szerszej publiczności dała się jednak poznać dzięki takim produkcjom, jak "Atak paniki", "O mnie się nie martw" czy "Ślub doskonały". Polacy pokochali ją jednak zwłaszcza za rolę więźniarki Pati w serialu TVN-u "Skazana". Adamska do tego stopnia podbiła serca widzów, że stacja zaoferowała jej własny serial - "Pati", który wiąże się fabularnie ze "Skazaną". Nic więc dziwnego, że aktorka cieszy się dużym zainteresowaniem. Jej Instagram obserwuje obecnie 241 tys. osób. To na nim pokazuje, jak wyglądają jej codzienność i cztery kąty.

Tak mieszka Aleksandra Adamska. Jest kolorowo i w stylu PRL

Aleksandra Adamska jest bardzo wyrazistą postacią. Jakiś czas temu zdecydowała się na ostre cięcie. Nudy nie ma też w jej stylizacjach - aktorka stawia na kolorowe ubrania i dodatki. Nie dziwi więc fakt, że równie niesztampowo urządziła swoje cztery kąty. Te pokazuje na Instagramie, na nagraniach, na których radośnie tańczy. Widać, że gwiazda TVN-u poszła w powracający do łask styl PRL. Zainwestowała w meble nawiązujące do tego okresu lub też w takie, które z niego pochodzą. Są więc kultowe biblioteczki czy lampa z abażurem i frędzlami. Do tego ciekawe dodatki - popularna w tamtym czasie w polskich domach figurka przedstawiająca Maryję czy metalowe kwietniki. Notabene jest też dużo roślin. Aktorka również zdecydowała się na takie, które bardzo często pojawiały się często w polskich mieszkaniach i domach w latach 80. Mowa np. o epipremnum aureum znanym też jako epipremnum złociste. Są też palmy i paprocie. Co ciekawe aktorka połączyła meble i dodatki z poprzedniego wieku ze współczesnymi. Takie zestawienie wypadło genialnie. Zobaczcie sami. Zdjęcia, na których można podejrzeć mieszkanie Adamskiej, znajdujcie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Ola Adamska Fot. Instagram/olaadamska

Aleksandra Adamska w najnowszej odsłonie "Azji Express"

Już wiadomo, że Aleksandra Adamska będzie jedną z uczestniczek najnowszego sezonu show TVN-u "Azja Express". - W nowej edycji "Azji Express" pojawi się Mandaryna, Piotr Głowacki, Aleksandra Adamska i Jacek Jelonek - mówi nam nieoficjalnie informator z TVN. Kogo jeszcze zobaczymy w formacie? Więcej nazwisk znajdziecie TUTAJ.