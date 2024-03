Alicja Bachleda-Curuś ma na bogatą filmografię, ale popularność przyniosła jej rola Zosi w "Panu Tadeuszu". Aktorka od lat nie mieszka już w Polsce. Na stałe przeniosła się do Los Angeles, gdzie stara się rozwijać karierę. Aktorka niechętnie mówi o swojej prywatności, ale prowadzi konta na Instagramie. Na tym od czasu do czasu pokazuje zdjęcia, na których można podejrzeć, jak mieszka. Widać, że gwiazda lubi otaczać się pięknymi przedmiotami.

Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Cztery sypialnie i trzy łazienki to początek

Alicja Bachleda-Curuś była związana z Colinem Farrellem do 2011 roku. Byli zakochani nadal utrzymują ze sobą kontakt, ponieważ mają syna Henry'ego Tadeusza, którego wizerunek jeszcze do niedawna nie był pokazywany w mediach społecznościowych jego sławnych rodziców. Farrell nie tylko płaci alimenty na syna, ale do 2022 roku utrzymywał również willę, w której chłopiec mieszkał z matką. Ostatecznie aktorka musiała jednak wystawić ją na sprzedaż. Na szczęście Bachleda-Curuś szybko znalazła nowy piękny dom. Nieruchomość znajduje się w ulubionej okolicy gwiazd - na ulicy Mulholland Drive w Los Angeles. W willi są cztery sypialnie i trzy łazienek. W środku jest drewniana podłoga, a duże okna zapewniają idealne nasłonecznienie. Przed domem jest też basen z ogromnym tarasem i ogrodami oraz kino plenerowe. Dom musi stać na wzgórzu, bo z okien roztacza się wspaniały widok na panoramę Los Angeles. Cała powierzchnia wynosi ponad dwa tysiące metrów kwadratowych. Według doniesień "Super Expressu" za willę trzeba płacić, bagatela, prawie 50 tys. złotych miesięcznie.

Stylowe dodatki i stonowane kolory

Widok z okien jest piękny, toteż aktorka zrezygnowała z zasłon i firan. W środku nie brak eleganckich mebli i dodatków w stonowanych kolorach. Dominują beże, szarości, biel. Te kolory wspaniale współgrają z drewnem, którego też nie brak. Całość urządzona jest ze smakiem i jest bardzo przytulna. Zobaczcie sami. Zdjęcia z Instagrama Alicja Bachleda-Curuś i ze strony biura nieruchomości, które wystawiało dom na sprzedaż bądź wynajem znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś Fot. Instagram/alicjabc

