18 lutego o godzinie 20:00 (czasu polskiego) rozpoczęła się ceremonia wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej w Royal Festival Hall w Southbank Centre. Na czerwonym dywanie zaprezentowały się najważniejsze osobistości z show-biznesu, m.in. Dua Lipa, Cate Blanchett, Rosamund Pike, Rami Malek, David Beckham oraz Florence Pugh. Pojawił się także książę William, u boku którego zabrakło księżnej Kate. Fotoreporterzy przyłapali go podczas dawania buziaka Cate Blanchett w policzek. Więcej o zachowaniu księcia na gali przeczytacie tutaj. Filmy, które otrzymały nominacje do nagród BAFTA, to m.in. "Oppenheimer", "Biedne istoty", "Barbie" oraz "Czas krwawego księżyca". Zobaczcie, jak prezentowały się gwiazdy na czerwonym dywanie. W galerii na górze strony znajdziecie zdjęcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka Lipińska nie odebrała nagrody. "Ktoś ją zgubił"

BAFTA. Dua Lipa postawiła na czerwoną kreację. W takiej odsłonie jeszcze jej nie widzieliśmy

Na gali BAFTA pojawiła się Dua Lipa. Piosenkarka wyglądała oszałamiająco. Postawiła na czerwoną sukienkę marki Valentino. Kreacja ciągnęła się za wokalistką po dywanie i doskonale współgrała z jej włosami. Jeżeli chodzi o dodatki, to tym razem Dua Lipa nie zaszalała. Postawiła na minimalizm w postaci srebrnych kolczyków oraz bransoletki. Co sądzicie o piosenkarce w takim wydaniu?

Dua Lipa REUTERS/Isabel Infantes

BAFTA. Margot Robbie w dopasowanej sukience z odkrytymi ramionami. Już nie cała na różowo

Na czerwonym dywanie nie mogło także zabraknąć Margot Robbie. O gwieździe jest ostatnio wyjątkowo głośno. Przez cały okres promocji filmu "Barbie" aktorka zakładała różowe kreacje, które idealnie wpisywały się w klimat produkcji. W czym zaprezentowała się Margot Robbie na czerwonym dywanie? Aktorka założyła różowo-czarną suknię marki Giorgio Armani Privé, która sięgała aż do ziemi. Kreację uzupełniła rękawiczkami. Trzeba przyznać, że Margot Robbie wie, jak ubrać się na wielkie wyjścia.

Margot Robbie Fot. REUTERS/Isabel Infantes

Emma Stone w nietypowej kreacji. Co za rękaw

Na czerwonym dywanie pojawiła się także Emma Stone. Gwiazda "Biednych istot" zaprezentowała się w pomarańczowej sukience marki Louis Vuitton, która doskonale współgra z charakterem jej filmowej bohaterki, Belli Baxter. Największą uwagę w kreacji zwrócił bufiasty i asymetryczny rękaw na jedno ramię. Całość dopełniła srebrną i niezwykle subtelną biżuterią.

Emma Stone Fot. REUTERS/Isabel Infantes