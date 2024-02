Na 13 lutego zaplanowaną jedną z największych polskich show-biznesowych imprez - Bestsellery Empiku. W tym roku gwiazdy dopisały i tłumnie przybyły na czerwony dywan. Wydarzenie prowadziła Julia Wieniawa, która zachwyciła mieniącą się suknią. Równie doskonale prezentowała się Joanna Opozda. Z kolei Magdalena Boczarska wskoczyła w sukienkę, która przypomniała sreberko od czekolady i był to starzał w dziesiątkę. Na czerwonym dywanie wyróżniali się też Katarzyna Sienkiewicz i jej brat Jacek Sienkiewicz, którzy szerszej publiczności znani są jako Kwiat Jabłoni.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek lubi odważne kreacje. Co z wpadkami?

Kwiat Jabłoni na Bestsellerach Empiku. Katarzyna i Jacek prezentowali się pysznie

Katarzyna Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz to utalentowane muzycznie rodzeństwo, które w 2018 roku postanowiło założyć zespół o wdzięcznej nazwie Kwiat Jabłoni. Muzycy nie pojawiają się często na ściankach, jednak nie opuszczają tak dużych wydarzeń, jakimi są m.in. Bestsellery Empiku. Katarzyna i Jacek stanęli nawet na czerwonym dywanie i zapozowali do zdjęć. Oboje prezentowali się doskonale i bardzo elegancko.

Kwiat Jabłoni Fot. KAPIF

Wokalista wskoczył w czarny prążkowany garnitur i pantofle typu lakierki. Aby jednak nadać stylizacji nieco luzu, zamiast klasycznej koszuli pod marynarką pojawił się czarny, dopasowany top. Z kolei Katarzyna postawiła na kolor. I to jaki! Piosenkarka wybrała kostium w odcieniu fuksji. Ten odcień doskonale korespondował z jej ciemnymi włosami i jasną karnacją. Kreacja Sienkiewicz miała nie tylko piękny kolor, ale również krój. Składała się z dwóch części. Pierwszą stanowił asymetryczny top odsłaniający jedno ramię. Do tego eleganckie zapięcie na szyi i lejący się materiał, który sam w sobie stanowił ozdobę. Top Sienkiewicz był króciutki, odsłaniał więc brzuch. Całość uzupełniały spodnie z wysokim stanem i bardzo głębokim rozcięciem na jednej nodze. Do tego czerwone sandały na grubym słupku, delikatny makijaż i upięte słowy. Trzeba przyznać, że Katarzyna Sienkiewicz prezentowała się wyjątkowo. Zdjęcia Kwiatu Jabłoni znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Kwiat Jabłoni zawsze elegancki

Kwiat Jabłoni jakiś czas temu pojawił się też na Wieczorze Charytatywnym Gwiazd Dobroczynności. Rodzeństwo znów prezentowało się niezwykle elegancko. To jednak Katarzyna Sienkiewicz kradła show. Jej suknia wyglądała niczym wyjęta z przyjęcia u Gatsby'ego. Klasa. Zobaczcie sami.