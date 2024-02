Na 13 lutego zaplanowano galę Bestsellery Empiku, podczas której uhonorowani zostaną twórcy najlepiej sprzedających się w minionym roku książek, filmów, płyt, gier oraz czasopism. Wydarzenie jak co roku przyciągnęło śmietankę polskiego show-biznesu. Zobaczcie, jak się prezentowali na ściance.

Bestsellery Empiku. Magdalena Boczarska zaszalała z kreacją

Z całą pewnością na wydarzeniu uwagę kradła Magdalena Boczarska, która postawiła na rzucają się w oczy srebrną, a zarazem mieniącą się kreację, która wyglądała niczym sreberko od czekolady. Przód sukienki był niepozorny. Prosty dekolt i krój (ten podkreślał talię gwiazdy) były bardzo bezpieczne. Podobnie jak długość sukni, która sięgała sporo poniżej kolana aktorki. Jednak tył kreacji to już zupełnie inna bajka. Kiedy Boczarska odwróciła się, odsłoniła wycięcie w kształcie litery "V" na plecach. To prezentowało się kapitalnie. Całość aktorka uzupełniła szpilkami w kolorze srebra oraz ciemną torebką. Gwiazda "Różyczki" upięła też włosy, odsłaniając szyję. Ograniczyła biżuterię (wybrała jedynie kolczyki i delikatny łańcuszek), by nie przytłoczyć i tak mieniącej się już stylizacji. Do tego elegancki, delikatny makijaż.

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk Fot. KAPIF

Agnieszka Więdłocha w garniturze

Agnieszka Więdłocha ostatnio często stawia na garnitury. W czarnym, ze spodniami typu dzwony pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie". Na imprezę Empiku aktorka wybrała jaśniejszy - bo szary. Dwurzędowa marynarka była dłuższa od klasycznej. Uzupełniały ją szerokie spodnie i ciemne buty ze spiczastym czubkiem. Aby jednak nie było nudno, aktorka zestawiła szarość garnituru z jaskrawą, różową koszulą. Trzeba przyznać, że Więdłocha prezentowała się świetnie. Warto nadmienić, że na garnitur tego dnia zdecydowała się również Maria Sadowska. Za to Ilona Ostrowska, którą Polacy pokochali za rolę Lucy z "Rancza", wybrała nietypową marynarkę, którą zestawiła z ażurową sukienką i czerwonymi butami. Aktorka wyróżniała się z tłumu, a jej stylówka należała do tych osobliwych. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.